عمان- الغد– أعلن نشطاء وحقوقيون عن تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في الخارج.

ويرأس اللجنة عضو مجلس نقابة المحامين المحامي وليد العدوان رئيس لجنة الحريات النقابية، وتضم في عضويتها شخصيات سياسية وحقوقية ونقابية واعلامية.

وقال العدوان أن اللجنة تهدف الى الدفاع عن عدد من المعتقلين الأردنيين لدى بعض الدول العربية وغير العربية والتي يوجد فيها معتقلين اردنيين وفقا لما اكدته جهات حقوقية واسر المعتقلين.

وستطلق اللجنة أولى فعالياتها مساء يوم السبت الموافق الرابع من الشهر المقبل في مجمع النقابات المهنية، من خلال لقاء حواري يحضره اهالي المعتقلين وممثلين عن مؤسسات وجهات وشخصيات وطنية واعلامية معنية بحقوق الانسان.