لجنتان نيابيتان تواصلان مناقشاتهما الثلاثاء

تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، مناقشاتها مع المعنيين حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وتلتقي اللجنة اليوم بممثلين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، وجمعية مستثمري شرق عمّان؛ لبحث مطالبهم بشأن مشروع القانون.

وفي السياق، تعقد اللجنة المالية النيابية، اجتماعا لمواصلة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 و2019 و2022.

وتبحث اللجنة ما ورد في التقارير حول؛ وزارات الشباب والثقافة والأشغال العامة والإسكان والأوقاف والمقدسات الإسلامية، بالإضافة إلى دائرة قاضي القضاة.-(هلا اخبار)