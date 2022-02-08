“لحظات العلا” تقيم أضخم فعاليات الموسم الشتوي خلال عطلة الأسبوع

مع انتهاء مهرجان شتاء طنطورة يوم 12 فبراير المقبل وبداية مهرجان فنون العلا الأول، تستعد العلا لاستقبال أضخم فعالياتها خلال الموسم الحالي للحظات العلا.

فمع النجاحات السابقة لمهرجان شتاء طنطورة في نسختيه السابقتين، قدمت العلا موسم هذا العام تحت مظلة جديدة للفعاليات باسم لحظات العلا تقدم أربع مهرجانات مميزة.

كان شتاء طنطورة هو أولها حيث قدم مزيجًا مثيرًا من الأنشطة الموسيقية والثقافية والفروسية، حيث يختتم فعالياته بإقامة النسخة الثانية والمثيرة من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء 2022 في 11 و 12 فبراير.

ويتزامن مع إنتهاء شتاء طنطورة، بداية فعاليات مهرجان فنون العلا يوم 11 فبراير، مع الافتتاح العام لمعرض صحراء X العلا 2022 ومعرض الفن المعاصر “مايبقى في الأعماق”، وانطلاق مهرجان العلا للفنون المسرحية يوم 13 فبراير.

ويزين ما بين المهرجانين ظهور النجمة العالمية أليشيا كيز يوم 11 فبراير في قاعة مرايا بحفلها الأول في المملكة والعلا تحت عنوان “ليلة واحدة فقط”.

وستجعل هذه الأحداث المثيرة، من فنون وموسيقى ورياضة وثقافة، من عطلة نهاية الأسبوع في العلا أضخم عطلة نهاية أسبوع خلال الموسم الشتوي الحالي.

فيما يلي أهم الأحداث:

بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء 2022:

تقام البطولة بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا والإتحاد السعودي للبولو، حيث سيتمكن عشاق و محبي لعبة البولو ومحبي الخيول بالاستمتاع بمشاهدة بطولة البولو المنظمة الوحيدة في العالم التي تقام في الصحراء.

وستقام في الملعب المجهز خصيصاً لهذه البطولة المميزة. ستشهد البطولة تنافس أربع فرق، يقود كل فريق منها أحد أربع لاعبين دوليين من فريق لادولفينا الشهير.

كما سيكون المشاركون مزيجًا من اللاعبين المحترفين من لاعبي البولو السعوديين والدوليين .

ويمكن لعشاق اللعبة الذين لم يتمكنوا من الحضور لمشاهدة اللعبة متابعة اللقاءات المثيرة على قناة اليوتيوب الخاصة بلحظات العلا.

صحراء X العلا 2022:

تستقبل العلا محبي الفن من جميع أنحاء العالم في معرض صحراء X العلا 2022 المتخصص بالفنون المحاكية للطبيعة والذي يقام بشكل دوري في العلا.

وسيعود معرض هذا العام تحت مسمى “سراب”، حيث يستوحي أفكاره من السراب والواحات المتأصلة في تاريخ الصحراء وثقافتها.

وقد استجاب الفنانون الخمسة عشر المشاركون بأعمال جديدة تتناول الأحلام والتمويه والخيال والاختفاء والاستخراج والوهم والأسطورة، مع إظهار الإختلاف بين العالم الطبيعي وعالم من صنع الإنسان.

ويقام في الفترة من 11 فبراير وحتى 30 مارس 2022، والزيارة متاحة للجميع بشكل مجاني.

مايبقى في الأعماق: أعمال فنية من مجموعة بسمة السليمان

معرض “ما يبقى في الأعماق” لمقتنية الأعمال الفنية السعودية بسمة السليمان يجمع أعمالًا من العقدين الماضيين لبعض أهم الفنانين في المملكة العربية السعودية من المجموعة الخاصة لبسمة السليمان.

ويعد المعرض هو الأول في سلسلة من المعارض التي ستقام في العلا للاحتفال بإرث رواد الأعمال الفنية الذين قادوا مسيرة الفنون السعودية بالمملكة، حيث أن مجهوداتهم الحثيثة مهدت الطريق لقطاع ثقافي مزدهر بالمملكة.

يمتلك كل عمل من الأعمال المشاركة نهجًا فريدًا وشاملاً لاستكشاف الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تقوم بعض الأعمال بإعادة تكوين الذكريات وتشكيلها لتصبح تكوينًا بصريًا جديدًآ.

أما بعض الأعمال الأخرى فتعرض عدداً من القضايا العالمية بينما يعبر العمل عن وعي ومشاعر الفنان الشخصية، ويقدم فنانون آخرون أعمالاً تسلط الضوء على ما يدور بداخلهم ومحيطهم المتغير باستمرار.

كورتونا أون ذا موف:

تستضيف العلا المعرض العالمي “كورتونا أون ذا موف” بمشاركة 19 مصوراً من المملكة ودول العالم، بدءاً من 9 فبراير وحتى 31 مارس 2022، ضمن فعاليات مهرجان فنون العلا وذلك في حي الجديّدة بالعلا.

ويأتي المعرض في نسخته الأولى بالتعاون مع المهرجان الإيطالي للتصوير الوثائقي، تحت عنوان “المضي للأمام”، حيث يقدم عرضاً لأحدث أعمال التصوير الفوتوغرافي للمصورين، على جدران وساحات المكان ما يوفر حكايا بصرية ممتعة تجذب أنظار الزوار.

ويعرف معرض “كورتونا أون ذا موف” عالمياً بتركيزه على القصص البصرية المرتبطة بالبشر والاحتفال بالإبداع من خلال الصور.

وقد تم اختيار مقر إقامة المعرض في العلا للتركيز على فكرة مرور الزمن على الصعيد الشخصي والعالمي والبيئي، وستتطرق الأعمال إلى مواضيع العائلة والصداقة والذاكرة والتغيير والمستقبل.

الحفل الغنائي الأول بالمملكة للفنانة العالمية أليشيا كيز:

ستستضيف قاعة مرايا، أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا العاكسة أول حفل غنائي فني بالمملكة للفنانة العالمية أليشيا كيز والحائزة على العديد من جوائز جرامي في حفل بعنوان “ليلة واحدة فقط” ضمن جولة تسويق ألبومها الجديد “كيز” ليلة 11 فبراير خلال حفل خاص مقدم من شركة “جود إنتنشنز”، وسيكون هذا الحفل الأول للفنانة في العلا، أرض الفنون والثقافة، في ليلة تسطع فيها النجوم في سماء العلا.

ونظراً لبيع تذاكر الحفل بالكامل، يمكن لمحبي الفنانة الاستمتاع بمشاهدتها في بث مباشر على شاشة قناة mbc1 وعلى قنوات اليوتيوب الخاصة بmbc1 ولحظات العلا.

كما ستستضيف الفنانة أليشيا حوار حصري مع أول سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، بعنوان “Women to Women” في تاريخ 12 فبراير، حيث ستشمل الأجندة عدة حوارات مع رائدات الأعمال، والمبدعات والفنانات، والعديد من النساء العاملات في العلا والمملكة.

وسيكون محور النقاش حول المرأة، والتقدم نحو المستقبل، كما يهدف الحدث لإطلاق حوار صريح وذو قيمة للنساء وليوفر منبراً لمناقشة رؤيتهن الطموحة العالمية، وأحلامهن، ولتوفير الدعم لبعضهن البعض.

معرض إعادة إحياء الواحة:

يقدم معرض إعادة إحياء الواحة أبحاث الفنانين والأعمال التي قاموا بتنفيذها خلال إقامة العلا الفنية الأولى, حيث يقع المعرض وسط بستان النخيل في مبيتي العلا، في مشهد يدعو إلى الانغماس في سحر واحة العلا الثقافية واكتشاف آفاق جديدة لهذه المناظر الطبيعية التاريخية.

يقدم معرض إعادة إحياء الواحة أبحاث الفنانين والأعمال التي قاموا بتنفيذها خلال إقامة العلا الفنية الأولى، حيث تقترح أعمالهم وجهات نظر جديدة حول طبيعة العْلا الثقافية الفريدة.

يقع المعرض وسط بستان النخيل في مبيتي العلا وقد أطلقته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الوكالة الفرنسية لتطوير العلا. ويستمر المعرض من 8 فبراير إلى 31 مارس 2022.

تُعد نسخة إعادة إحياء الواحة الخطوة الأولى نحو بناء برنامج إقامات العلا الفنية الذي يرحب بالفنانين، ومحوراً أساسيًا ضمن استراتيجية دعم ازدهار المجال الإبداعي والاقتصاد الثقافي في العُلا، ما يُمثّل استمرارا لإرث العلا كوجهة ملهمة للفنانين.