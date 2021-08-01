لحظة إسرائيل المناسبة

إسرائيل هيوم

يوآف ليمور

1/8/2021

الهجوم الإيراني على السفينة التي توجد بملكية جزئية لايال عوفر مقلق جدا لإسرائيل لأنه حدث سابقة: هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها إيران علنا ومن أراضيها على نشاط منسوب لإسرائيل في سورية.

تضمن الهجوم الإيراني إطلاق مُسيرتين مسلحتين من عائلة “شاهد” -مُسيرة تطير لمسافة حتى 1.500 كيلومتر. وأطلق هاتين المسيرتين سلاح الجو في الحرس الثوري من الأراضي الإيرانية. أصابت الأولى السفينة وألحقت بها ضررا بالحد الأدنى، أما الثانية فتسببت بموت اثنين من رجال الطاقم -مواطن بريطاني ومواطن روماني.

يبدو أن الهجوم الإيراني كان ردا على هجوم نسب لإسرائيل في الأسبوع الماضي في شمال سورية. في هذا الهجوم -الذي استهدف نقل أسلحة متطورة- أصيب بعض من رجال قوة القدس للحرس الثوري. وإسرائيل على عادتها لم تعلن مسؤولية رسمية عن الهجوم، ولكن يبدو أنهم في إيران قرروا محاولة إنتاج معادلة جديدة في أعقابه. بدلا من أن يردوا من الأراضي السورية من خلال مبعوثين مثلما فعلوا في حالات سابقة في الماضي، اختاروا أن يروا مباشرة من إيران.

يفيد هذا التغيير بأمور عدة. الأول، أن إيران تقدر بأنه ليس لديها على ما يبدو قدرة رد فاعلة من سورية. الثاني، أن قوة القدس تواصل الفقدان من قوتها منذ صفي قاسم سليماني، ومحافل أخرى في الحرس الثوري، في الحالة الراهنة، سلاح الجو الذي يشعل المسيرات الهجومية -يحتلون مكانه في العمليات الهجومية من خارج الأراضي الإيرانية.

الثالث هو أن إيران تقدر بأنها لن تنجح في جباية ثمن من إسرائيل على أراضي إسرائيل أو في محيطها القريب، ولهذا فهي تعمل في مناطق مريحة أكثر من ناحيتها -في الحالة الراهنة في منطقة عُمان.

الرابع، هو أن إيران تشخص الساحة البحرية كـ”البطن الطرية” من ناحية إسرائيل، سواء لأن السفن تبحر عن شواطئ البلاد أو لأنه ليس عليها حماية عسكرية فاعلة.

الخامس، والأهم منها جميعا -أن إيران تشعر واثقة بما يكفي كي تطلق مُسيرات من أراضيها- مثلما سبق أن فعلت في حالات عدة في الماضي، أبرزها كان الهجوم على منشآت شركة النفط السعودية في أيلول 2019 -وتقدر أنها لن تكون مطالبة بدفع ثمن كبير لقاء ذلك.

عملية كهذه من جانب إيران تستدعي مسيرة طويلة، بما في ذلك الأذن من المستويات الأعلى في طهران. معقول أن يكون الإيرانيون جمعوا معلومات عن جملة سفن ونفذوا لها ملاحقة وثيقة ومتلاصقة، واختاروا أن يهاجموا السفينة التي بدت لهم الأكثر هشاشة في الخليط الذي بين الوسيلة القتالية والهدف. وحقيقة أنه أطلقت مُسيرتان تشهد على قدرة متابعة ورقابة في الزمن الحقيقي، وإن كان معقولا الافتراض بأن إيران لم تخطط لقتل طاقم السفينة.

في هذه النقطة تكمن الفرصة لإسرائيل. صحيح أن إيران تشخص السفينة كـ”إسرائيلية” بسبب جنسية مالكها، ولكن الحديث يدور بكل معنى الكلمة عن سفينة بريطانية أبحرت تحت علم ياباني. صحيح أن إيران ستدعي بأن إسرائيل بدأت الإرهاب البحري عندما هاجمت سفنا مختلفة عملت بتكليف منها ولكن الفارق واضح: بينما العمل المنسوب لإسرائيل كان موجها ضد تهريب الوسائل القتالية والنفط غير القانوني، إيران تضرب سفنا تجارية فقط وحصريا بسبب علاقة غير مباشرة بل وأحيانا غير موجودة، برجال أعمال إسرائيليين.

خيرا تفعل إسرائيل إذا ما استخدمت الآن كل ادواتها السياسية كي توجه الأضواء نحو طهران. هذه ساعة مناسبة نادرة -عشية ترسيم رئيس جديد ومتطرف في طهران، وحين تكون محادثات النووي في فيينا في طريق مسدود- ينبغي استخدامها كرافعة ضغط دولية على طهران بدايتها بالإرهاب وآخرها بالنووي (أو العكس).

وبالتوازي، يتعين على إسرائيل أن تبلور لنفسها سياسة واضحة كيف تنوي الرد إذا ما واصلت إيران هذه الهجمات. معقول عليها أن تسلم بخلق معادلة ردع جديدة يكون فيها كل أمر إسرائيلي -أو يرتبط بإسرائيل- هدفا على وجه المعمورة، وبالتأكيد محظور عليها أن تسلم بأي قيود يحاول الإيرانيون فرضها على الأعمال الهجومية بسلاح الجو ضد تهريبهم للوسائل القتالية في سورية.

تجنيد الأصدقاء

يتعين على إسرائيل أن تنسق سياستها الجديدة هذه مع أصدقائها في الغرب. في أوروبا تنطلق هذه الأيام المزيد من الأصوات الحازمة تجاه طهران عقب الامتناع عن العودة الى الاتفاق النووي بل وبعضهم يؤيدون في المحادثات المغلقة فرض مزيد من العقوبات على طهران، وبالتالي مطلوب الآن ممارسة كل الضغط على الإدارة في واشنطن لإشراكهم في هذا الأمر أيضا. على أي حال سيكون هذا أيضا الموضوع المركزي في اللقاء الأول بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء بينيت الذي سينعقد قريبا.