لحظة استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل (فيديو وصور)

الخليل – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن الشهيد عمر هيثم البدوي (22 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الصدر، ونقل بحالة حرجة للغاية إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل حيث ارتقى شهيداً.

وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم عقب مسيرة طلابية في ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات.