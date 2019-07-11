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“لحظة تاريخيّة” تقود كليبيرز للتعاقد مع لينارد وجورج

منذ 4 ساعات

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لوس انجليس – تعاقد لوس أنجليس كليبيرز رسميا مع كواهي لينارد، الذي قرر الرحيل عن تورونتو رابتورز بعد قيادته لاحراز لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحسم صفقة التبادل مع أوكلاهوما سيتي ثاندر للحصول من الأخير على خدمات بول جورج.

ورأى مدير عمليات كرة السلة في كليبيرز لورنس فرانك: “أنها لحظة تاريخية لنادينا ومشجعينا، نحن ممتنون وفخورون لأن كواهي لينارد قرر العودة الى مسقط رأسه والانضمام الى لوس أنجليس كليبيرز، كواهي لاعب منقطع النظير في الاتجاهين (هجوما ودفاعا)، يعمل دون هوادة، ويتناسب طبيعيا مع الثقافة الجدية والاحترافية التي أنشأتها مجموعتنا”.

وتابع: “وجوده إلى جانبنا هو امتياز هائل ومسؤولية هائلة سنأخذها على محمل الجد، توقعاته، وتوقعاتنا، هي المنافسة على لقب البطولة”.

ولم يكشف كليبيرز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في نهائي الدوري، لكن شبكة “أي أس بي أن” وموقع “ذي أثلتيك” أشارا الى أن العقد سيكون لـ 3 أعوام وليس لـ 4 كما كان متوقعا الأسبوع الماضي، حين فتح باب انتقالات اللاعبين المتحررين من عقودهم.

وتصل قيمة عقد الأعوام الثلاثة الى 103.1 مليون دولار، عوضا عن مبلغ الـ142 مليون دولار الذي كان سيتقاضاه لو وقع لمدة 4 أعوام، فيما ذكر المصدر أن أن صفقة التبادل التي حصل فيها كليبيرز على جورج تبقي على بنود العقد الذي وقعه في 2018 مع ثاندر لمدة 4 أعوام مقابل 136.9 مليون دولار، مع منح كل من اللاعبين حق التحرر من عقديهما قبل موسم 2021-2022. (أ ف ب)

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