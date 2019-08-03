لحظة ترامب الإيرانية

فريدريك كيمبي* – (مجلس الأطلسي) 27/7/2019

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تظهر إشارات مفاجئة جديدة على أن حملة “الضغط الأقصى” المثيرة للجدل التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران يمكن أن تهيئ الطاولة لإجراء مفاوضات جديدة نحو اتفاق أفضل.

ومع ذلك، وحتى نصل إلى هناك، سيكون على الرئيس ترامب أن يحسن الملاحة وتلمس الطريق للتغلب على أعظم الأخطار التي تكتنف العلاقات الأميركية-الإيرانية في الذاكرة الحديثة، وهو شيء فعله حتى الآن بضبط النفس العسكري الذي أربك منتقديه وأكسبه الثناء على توخي “الحذر”، حتى من وزير خارجية إيران نفسه.

منذ أواخر نيسان (أبريل)، عندما أنهت إدارة ترامب الإعفاءات الممنوحة لثماني دول كانت قد سمحت لها بمواصلة شراء النفط الإيراني، انخفضت صادرات طهران من النفط إلى حوالي 300.000 برميل يومياً، هابطة من أكثر من مليون برميل سابقاً. وتقلص اقتصادها بنسبة 6 %، وفقدت عملتها 60 % من قيمتها خلال العام الماضي.

وكان التأثير المباشر لهذا الضغط الاقتصادي الأميركي المتصاعد أخطر تصعيد للأنشطة التي تهدد إيران يمكن أن تستحضره الذاكرة، وهو ما شرحه أحد كبار المسؤولين الأميركيين بقوله “إن طهران تشق طريقها باللكمات في اتجاه محادثات جديدة”.

شرعت إيران في خرق قيود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأسقطت طائرة أميركية من دون طيار، واستولت الآن على ناقلة بريطانية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت طهران عن خطط لإعدام حلقة من الجواسيس المزعومين لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الطائرات من دون طيار والصواريخ التي توفرها لهم طهران لضرب أهداف سعودية، مثل المطارات وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ. وتطلق الميليشيات الشيعية المدربة والممولة من إيران صواريخها على القواعد الأميركية في العراق، وقد أخبر مسؤولو الأمن الإسرائيليون المسؤول الأميركي السابق دينيس روس بأن جماعة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران تحاول إثارة صراع مع إسرائيل في قطاع غزة.

قد لا يبدو أي من ذلك شبيهاً بمقدمة لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات، غير أن المسؤولين الإيرانيين أظهروا في الأيام القليلة الماضية استعدادا غير متوقع وعلنيا للتحدث مع أميركا. وأظهرت الأنماط السابقة أن إيران لا تحبذ أبداً الانخراط في محادثات من موقف يُفهم على أنه ضعيف.

خلال حديثه مع صحفيين أميركيين، طرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأسبوع قبل الماضي، فكرة صفقة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة تخفف العقوبات، في حين توافق إيران على بروتوكول نووي أكثر صرامة. ثم التقى مع السيناتور الأميركي راند بول، وهو وسيط أميركي مُعيَّن ذاتياً بين الحكومتين.

وكتبت فارنز فاسيحي في صحيفة النيويورك تايمز عما تعتبره انقساماً مثيراً للاهتمام بين المتشددين الإيرانيين حول كيفية التعامل مع الرئيس ترامب، بين أولئك الذين استبعدوا منذ فترة طويلة أي تعاملات معه، بمن فيهم الزعيم الأعلى للبلاد، علي خامنئي، وبين الرئيس محمود أحمدي نجاد، المعروف في واشنطن بإنكاره للهولوكوست وحماسه المعادي لأميركا وإسرائيل، فضلاً عن رجال دين محافظين آخرين ومسؤولين مقربين من الحرس الثوري، والذين يؤيدون إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال السيد أحمدي نجاد: السيد ترامب رجل أفعال. إنه رجل أعمال، وهو بالتالي قادر على حساب الفوائد والتكاليف واتخاذ قرار. نحن نقول له، دعنا نحسب الفوائد والتكاليف على المدى الطويل بين بلدينا بدل أن نكون قصيري النظر”. واعترف نجاد بأن القضايا الراهنة تجاوزت كثيراً مسألة الاتفاق النووي وأنها سوف تتطلب إجراء “مناقشة أساسية”.

بالنظر إلى المخاطر الحالية والإمكانية الناشئة، حان الوقت لتحويل أقصى الضغط الذي يمارسه الرئيس ترامب إلى نشاط دبلوماسي. وحان الوقت أيضاً لتكوين جبهة أكثر انسجاماً في مواجهة إيران من خلال تهدئة التوترات عبر الأطلسي، وتخفيف المشاحنات الحزبية في واشنطن وتقليص التغريدات الترامبية حتى تتمكن جميع الأطراف من الاستفادة بشكل أفضل من الألم الاقتصادي الذي لا جدال فيه بسبب العقوبات، وتحويل كل ذلك إلى صفقة تحتوي إيران على نحو أفضل وتتجنب نشوب الحرب.

لم يعد يهم حقاً ما إذا كنت تعتقد أن الرئيس ترامب ما كان يجب أن ينسحب أبداً من صفقة الرئيس أوباما النووية مع إيران في أيار (مايو) 2018، وأنه كان عليه بدلاً من ذلك أن يفعل المزيد لتعزيز الصفقة مع الحلفاء ومن خلال فرض العقوبات من أجل التوصل إلى صفقة أفضل. (هذه وجهة نظري).

ولا يهم أيضاً ما إذا كنت تعتقد أن الرئيس أوباما ما كان يجب أن يدخل في مثل هذا الاتفاق المهم من دون بذل المزيد من الجهد لنيل موافقة الحزبين والكونغرس. أو أن تعامل الولايات المتحدة مع إيران فشل في معالجة الخطر الحالي المتمثل في استخدام إيران للوكلاء الإقليميين أو دعم الإرهابيين أو تطوير الصواريخ البالستية. (هذه، أيضاً، وجهة نظري).

لكن هذا كله أصبح أنباء قديمة.

أصبح السؤال الآن واحداً أكبر: ما هو أفضل مسار للتصدي للتحدي الأمني الأكبر في الشرق الأوسط، الآن بعد أن حُيدت خطورة صعود خلافة “داعش”. كانت طموحات إيران النووية تشكل خطراً متراكماً، لكن جيرانها العرب والإسرائيليين جادلوا طوال الوقت بأن مخاوفهم الأكثر إلحاحاً كانت أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في لبنان وسورية واليمن والعراق وغزة -والتي ما تزال مستمرة.

يعترف حتى أشد منتقدي الرئيس ترامب بأن العقوبات الأميركية أحادية الجانب قلصت الموارد التي يمكن لإيران أن تستثمرها في أنشطة خبيثة. وأكدت معلومات أجهزة المخابرات والتقارير الإخبارية ذلك. وما يزال العالم أبعد ما يكون عن الاتفاق الأفضل الذي تريده إدارة ترامب مع إيران، والذي يمتد من أنشطتها النووية إلى سلوكها الإقليمي، لكن المحفظة التي تمتلكها طهران أصبحت أصغر.

يقول براين هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإيرانية، في حدث عقده المجلس الأطلسي الأسبوع قبل الماضي إلى جانب وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: “إن الولايات المتحدة تبحث عن تغيير في السلوك. لن ترغب إيران في تغيير سلوكها، ولذلك نقوم بتضييق حيز قرارها من خلال عقوباتنا وأعمال الردع. إن إيران تواجه خياراً. إنهم يمكن أن يقبلوا بالقيود الدبلوماسية التي عرضناها على مدار العام الماضي، أو مشاهدة الاقتصاد وهو يستمر في الانهيار”.

ضع جانباً كل الخلافات المحلية والأطلسية التي سممت النقاش حول إيران، ولن يتبق لنا سوى سؤال واحد بسيط: كيف يمكن للمرء أن يغير تحليل التكلفة والفائدة للنظام الإيراني بشكل أفضل ويجعل دعمه للوكلاء والإرهاب وطموحات الأسلحة النووية غير قابلة للاستدامة؟

بقدر ما سيكون من الصعب أن يبتلع الديمقراطيون وبعض الأوروبيين هذا، فإنه سيكون من الأفضل تجميع الجهود ووضع العربات في دائرة بدلاً من ترك الخلافات تضيِّع هذه الفرصة. وبقدر ما سيكون من الصعب أن يقبل البعض في إدارة ترامب ذلك، فإن الوقت قد حان لإجراء المحادثات التي ستحتاج فيها الأطراف إلى التسوية والتنازل في المواقف القصوى.

لقد زاد ضغط الرئيس ترامب الأقصى وردود إيران المتصاعدة من مخاطر نشوب الصراع. لكنها جلبت أيضاً فرصة جديدة للحل، والتي قد تصبح أهم اختبار حتى الآن لقدرة الرئيس ترامب على تحويل سياسته الخارجية المدمرة إلى مقدة لإفراز نتائج إيجابية.

*الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأطلسي.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Trump’s Iran Moment