لدردشة آمنة على واتساب.. إليك هذه الحلول

دبي- لطالما تباهى واتساب بأنه تطبيق التراسل الوحيد الذي يطبق خاصية التشفير “من النهاية إلى النهاية”، والوحيد أيضاً الذي لا يتيح لأي طرف ثالث الاطلاع أو اختراق أي دردشة ثنائية.

إلا أن تقارير الاختراق الأخيرة التي أثارت قلق عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم، جعله يفقد الثقة بنفسه، خصوصا وأن مستخدميه باتوا يبحثون مجدداً عن “الدردشة الآمنة”، لذلك قدمت شبكة “نيوز 18” مجموعة من الحيل السحرية، التي تضمن للمستخدم “دردشة آمنة” عبر واتسآب، منها:

الحظر:

دوما ما يكون هناك مستخدم أو مجموعة من المستخدمين مصدر “الخطر”، في إرسالهم روابط مشبوهة أو رسائل مزعجة، تشكل تهديداً على خصوصية المستخدم.

لذلك نصح التقرير بضرورة حظر المستخدم أو المستخدمين الذين يشكلون خطراً على الشخص، ومنعه من إرسال أي رسائل لك عبر واتسآب، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”.

ويمكن تطبيق تلك الآلية عن طريق اتباع هذه الخطوات، أولا: حدد اسم الشخص الذي تريد حظره على واتساب، ثم انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا في نافذة الشاشة، بعدها حدد خيار “المزيد”، وانتقل إلى خيار “الحظر”.

– لمستخدمي “آي أو إس” على هواتف “آيفون” ستجد خيار “الحظر” الثاني في صفحة إعدادات المستخدم.

القفل البيومتري:

يمكنك أن تضيف طبقة أمان إضافية على حسابك عبر “واتساب”، والتي تمنع أي شخص متطفل من قراءة رسائلك، بأن تجعل تطبيق “واتساب” لا يفتح ولا يتم تشغيله إلا عن طريق “بصمة الأصبع” أو “بصمة الوجه”. مثلا: انتقل إلى خيار الإعدادات عبر “واتساب”، واضغط على خيار “الحساب”، اذهب بعدها إلى خيار “الخصوصية”، ثم حدد خاصية “تمكين قفل بصمة الأصبع أو بصمة الوجه (فيس آي دي).

من يمكنه رؤية صورتك أو حالتك:

يمكن من خلال واتساب، اختيار من يمكنه رؤية صورتك أو حالتك، عن طريق 3 خيارات رئيسية: “الكل” أو “جهات الاتصال الخاصة بي” أو “لا أحد”. لتفعيلها، انتقل إلى خيار “إعدادات” واتساب، ثم اضغط على أيقونة “الحساب”، واذهب بعدها إلى خيار “الخصوصية”، اضغط على صورة الملف الشخصي، ثم اختر واحدا من الخيارات الثلاثة المذكورة سابقا.

من يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتساب:

مجموعات “واتسآب” دوما هي مدخل كل الشرور لحسابك، لكونها المدخل الرئيسي لأي متطفلين أو عمليات تجسس، أو إضافة برمجيات خبيثة إلى حسابك، لذلك يمكنك التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتساب، لواحد من الخيارات الثلاثة “الكل” أو “جهات الاتصال الخاصة بي” أو “لا أحد”.

تعطيل ميزة “قراءة الرسائل”:

عادة ما تكون “العلامة الزرقاء”، مصدر إزعاج لعدد كبير من المستخدمين، كونها تظهر أنهم قرأوا الرسالة في وقت قد لا يرغب المستخدم بالرد، لذلك قد يمنح تعطيلها مساحة “أمان” و”خصوصية” ضرورية لمستخدم “واتساب”.

لتفعيل تلك الميزة، انتقل إلى خيار “إعدادات” واتساب”، ثم اضغط على “الحساب”، وبعدها خيار “الخصوصية”، ثم اختار خيار “قراءة وصول الرسالة” أو عدم تفعيلها.- (العربية نت)