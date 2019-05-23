لدغة القراد قد تصيب طفلك بشلل الوجه

الغد- حذرت طبيبة الأطفال مونيكا نيهاوس من أن لدغة حشرة القراد قد تصيب الطفل بما يعرف بداء “لايم”، الذي يرفع خطر الإصابة بشلل الوجه أو التهاب السحايا.

وأوضحت طبيبة الأطفال الألمانية كما نقلت الجزيرة، أن حشرة القراد تعيش في الحشائش الخضراء والشجيرات في الحدائق، وتنشط عادة في فصلي الربيع والصيف، مشيرة إلى أن أعراض داء “لايم” تتمثل في ظهور حلقة حمراء على الجلد، يمكن أن تغير موضعها وآلام بالعمود الفقري والأذرع والأقدام وارتفاع درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى الضعف العام والصداع وفقدان الشهية وفقدان الوزن والتغيرات السلوكية.

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب أطفال أو طبيب أعصاب على وجه السرعة، ويتم غالبا علاج داء “لايم” بواسطة المضادات الحيوية.