“لدغة نحل” تتسبب بوفاة شابة مصرية

تسببت لدغة نحلة في وفاة شابة مصرية من قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وكشف عدد من أهالي القرية، وفق “العربية.نت” أن الفتاة تعرضت للدغةٍ أدت لسقوطها مغشيا عليها.

وتوفيت الشابة بعد نقلها إلى المستشفى بيومين، مشيرين إلى عم تصديقهم لما حدث، كما أصابت الصدمة والذهول أقاربها.

وأوضح مصدر بمديرية الصحة بالغربية: أن الفتاة المتوفاة وصلت إلى المستشفى المركزي بمدينة السنطة مصابة بصدمة تحسسية حادة نتيجة تعرضها للدغة نحل.

وأكد المصدر توقف قلب الضحية، مشيراً أن الأطباء بالمستشفى حاولوا إنقاذها حيث كانت فاقدة للوعي وفي غيبوبة تامة.

وأضاف: تم عمل إنعاش قلبي رئوي للفتاة واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية إلا أن القلب لم يستجب نظرا لمعاناتها من الحساسية تجاه لدغات النحل، وهي حساسية زائدة وتعد من الحالات النادرة جدا، مشيرا إلى أن الفتاة توفيت بالمستشفى متأثرة بذلك.

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