لزيادة قدراتك على الاستفادة من القراءة.. تجنب هذه الأشياء!

علاء علي عبد

عمان – تعد القراءة واحدة من أكثر الهوايات شهرة بين الناس، فعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الذي نعيشه حاليا والذي أتاح الكثير من وسائل العلم والمعرفة وحتى الترفيه، إلا أن القراءة حافظت على شعبيتها واستمر الكثير من الناس على تفضيلها عن غيرها من الوسائل الأخرى، بل إن البعض ما يزال يفضل اقتناء الكتب الورقية بدلا من اقتناء النسخ الإلكترونية المتاحة بسهولة.

ولضمان حصول المرء على أعلى درجة من الفائدة من المادة التي يقرأها ينبغي عليه تجنب القيام بعدد من الأشياء، أذكر منها ما يلي: