لصحة قوية وعمر طويل.. عليك بـ5 أطعمة

دبي- من الشائع القول إن اتباع نظام غذائي صحي يؤدي إلى تحسين الصحة والعيش لعمر أطول دون أمراض، ولكن لابد من التوقف عند حقيقة مهمة وهي أن كل هذا يتوقف على الاحتياجات الفردية لكل شخص، حيث يتفاعل كل شخص بطريقة مختلفة مع الأطعمة نفسها.

لذا يجب أولًا استشارة طبيب قبل اتخاذ القرار باتباع نظام غذائي معين، وإن كان هناك تشجيع ولم يضع الطبيب أي محاذير فإن النظام الغذائي، الذي اكتسب شعبية في السنوات الأخيرة، والذي يأتي على رأس الترشيحات هو حمية البحر الأبيض المتوسط. في الواقع، تم تصنيف حمية البحر المتوسط مؤخرًا في المرتبة الأولى بين أفضل النظم الغذائية للعام الرابع على التوالي، وفقًا لما نشره موقع CNBC نقلًا عن قائمة US News & World Report السنوية.

وأهم 5 وجبات للحمية المتوسطية:

الشوفان: يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي والأمعاء بفضل الألياف التي تحمي الجسم أيضا من المواد المسرطنة.

تعد الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة. عندما تنضج ببطء، فإنها تعد مصدرًا متوازنًا من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات النباتية، إلى جانب جرعات جيدة من الحديد وفيتامين B.

في دراسة أجريت العام الماضي، وجد الباحثون أن تناول كميات أكبر من الألياف أدى إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

تعد الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة. عندما تنضج ببطء، فإنها تعد مصدرًا متوازنًا من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات النباتية، إلى جانب جرعات جيدة من الحديد وفيتامين B. في دراسة أجريت العام الماضي، وجد الباحثون أن تناول كميات أكبر من الألياف أدى إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. زيت الزيتون البكر: يوصي العديد من خبراء التغذية وخبراء الصحة بأن يكون الخيار الأول هو زيت الزيتون البكر الممتاز.

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز بشكل أساسي على دهون أحادية غير مشبعة في شكل حمض الأوليك، إلى جانب كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وكلاهما يقول الباحثون إنه يمكن أن يساعد على تقليل المؤشرات الحيوية للالتهاب.

وجدت دراسة نشرت العام 2020 في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب أن الأفراد الذين يستهلكون نصف ملعقة كبيرة أو أكثر من زيت الزيتون البكر يوميًا يقل خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 % ويتمتعون بانخفاض بنسبة

18 % في خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز بشكل أساسي على دهون أحادية غير مشبعة في شكل حمض الأوليك، إلى جانب كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وكلاهما يقول الباحثون إنه يمكن أن يساعد على تقليل المؤشرات الحيوية للالتهاب. وجدت دراسة نشرت العام 2020 في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب أن الأفراد الذين يستهلكون نصف ملعقة كبيرة أو أكثر من زيت الزيتون البكر يوميًا يقل خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14 % ويتمتعون بانخفاض بنسبة 18 % في خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. الأسماك: تحتوي الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والرنجة على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية، والتي أظهرت الأبحاث أنها يمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

وتوصي جمعية القلب الأميركية البالغين بتناول وجبتين من الأسماك -وخاصة النوع الدهني- أسبوعيًا.

وتوصي جمعية القلب الأميركية البالغين بتناول وجبتين من الأسماك -وخاصة النوع الدهني- أسبوعيًا. الخضراوات الورقية: تعتمد حمية البحر المتوسط على كميات متنوعة من الخضراوات الورقية، التي تمد الجسم بعناصر غذائية أساسية مثل فيتامينات A

وC وK وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.

ويحتاج الجسم إلى كمية خضراوات تتراوح بين كوب وثلاثة أكواب في اليوم بحسب العمر والجنس ومستوى النشاط البدني.

وC وK وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم. ويحتاج الجسم إلى كمية خضراوات تتراوح بين كوب وثلاثة أكواب في اليوم بحسب العمر والجنس ومستوى النشاط البدني. التوت والفراولة: على الرغم من أن حمية البحر المتوسط تتضمن عدد من الفواكه الأساسية، إلا أن التوت -وخاصة التوت الأزرق والفراولة- يحتل مرتبة عالية في قائمة الفواكه المفضلة نظرًا لمستوياته الغنية بمضادات الأكسدة.

يحتوي التوت أيضًا على الكثير من الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد، والذي تشير الأبحاث إلى أنه يمنح العديد من الفوائد للجسم، من بينها خفض ضغط الدم وجعل الأوعية الدموية أكثر مرونة.-(العربية نت)