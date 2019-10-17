لص يقبّل رأس عجوز أثناء السرقة: “احتفظي بهدوئك لا أريد مالك” – فيديو

البرازيل – عرضت امرأة عجوز في شمال شرق البرازيل أن تقدم ما تحمله من مال للص مسلح خوفا من أن يؤذيها، لكن الأخير أخبرها بأنه لا يحتاج نقودها، وبدلا من ذلك طبع قبلة على رأسها.

وأظهرت كاميرا مراقبة داخل صيدلية بمدينة أمارانتي في شمال البرازيل، اللص الذي كان يرتدي خوذة وهو يتحدث إلى المرأة، فيما شبك موظف الصيدلية يديه خلف رأسه بينما يقوم شريكه بالسرقة تحت تهديد السلاح.

وخلال عملية السرقة التي جرت الثلاثاء، تحدثت المسنة الضعيفة التي تعيش في منزل مجاور للصيدلية، إلى اللص، وعرضت عليه أن يأخذ مالها أيضا.

إلا أن السارق المسلح، ربت على كتفها في محاولة لتهدئتها، ثم قبّل جبينها.

وقال صاحب الصيدلية صموئيل ألميدا لموقع “جي 1” الإخباري المحلي، إن الرجال دخلوا إلى الصيدلية وطلبوا من الموظف أن يعطيهم كل الأموال الموجودة في الصندوق.

وأضاف ألميدا أن المرأة اقتربت بعد ذلك من أحد اللصين وسألته أن يأخذ ما معها من مال، لكنه بدلا من ذلك قبلها، وقال: “لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك”. “سكاي نيوز”