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لطلبة التكميلي.. تعرفوا على مواقع المدارس والقاعات إلكترونيا(رابط)

منذ 3 ساعات
قاعة امتحان لـ"التوجيهي" بمدرسة خلدا الثانوية الشاملة للبنات في عمان - (تصوير: ساهر قدارة)

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عمان – الغد- أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة معرفة مواقع المدارس والقاعات لطلاب الثانوية العامة للامتحان التكميلي لعام 2020 إلكترونيا؛ وذلك من خلال موقعها الإلكتروني تسهيلا منها على الطلبة وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

ونشرت الوزارة الخدمة على موقعها وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي: http://schools.bluerayws.com/schoolsloc، ويستطيع الطالب إدخال اسم المدرسة والمديرية ومن ثم الضغط على بحث.

كما اتاح نظام البحث رابطا لاستخدام الخرائط لينقل الطالب إلى التطبيق الذي يرشده على الاتجاهات من خلال

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