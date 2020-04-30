لطلبة التوجيهي.. التخصصات الجامعية الممكن الالتحاق بها بداية العام 21/20

عمان- الغد- قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد/ الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب بأن مجلس التعليم العالي كان قد قرر في جلسته الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ 23 / 6 /2018 الموافقة على التخصصات الجامعية المسموح للطلبة في كل فرع من فروع الثانوية العامة التقدم للالتحاق بها اعتباراً من بداية العام الجامعي المقبل ( 2020 / 2021)، وذلك وفقاً لخطة تطوير امتحان الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في حينه، علماً بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت سابقاً عن هذه التخصصات للطلبة.

وأضاف الخطيب أنه ونظراً لحرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة خاصةً الذين يقومون حالياً بتقديم طلبات لوزارة التربية والتعليم لتحديد فرع الثانوية العامة الذي يرغبون بالالتحاق به اعتباراً من الصف الأول الثانوي، فإن الوزارة ترغب بالإعلان مرة أخرى عن هذه التخصصات، وذلك وفقاً لما يلي:

• طلبة الفرع العلمي/المسار الطبي والصحي: يحق لهم الالتحاق في جميع الكليات/التخصصات.

• طلبة الفرع العلمي/المسار الهندسي: يحق لهم الالتحاق في جميع التخصصات ما عدا كليات/تخصصات: الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة، العلوم الطبية المساندة، علوم التأهيل، التمريض.

• طلبة الفرع العلمي/مسار العلوم البحتة: يحق لهم الالتحاق في جميع التخصصات ما عدا كليات/ تخصصات: الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة، العلوم الطبية المساندة، علوم التأهيل، التمريض، الهندسة.

• طلبة الفرعين الأدبي والشرعي: يحق لهم الالتحاق في الكليات/التخصصات التالية: الآداب، اللغات، الصحافة والإعلام، الشريعة، الحقوق، العلوم الإدارية والاقتصادية، العلوم الإنسانية والإجتماعية، العلوم التربوية، التربية الرياضية، الفنون، وتخصص نظم المعلومات الإدارية.

وفيما يتعلق بطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /مسار التعليم الثانوي الشامل المهني/1 (جامعات) فيحق لهم التقدم للالتحاق بالكليات/التخصصات، وذلك وفقاً لما يلي:

• طلبة الفرع الصناعي: يحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات: الهندسة، العلوم، الزراعة، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

• طلبة الفرع الزراعي: يحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات: الزراعة، العلوم، الطب البيطري، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

• طلبة الفرع الفندقي والسياحي: يحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات : العلوم الإدارية والاقتصادية، الآثار والسياحة.

• طلبة فرع الاقتصاد المنزلي: يحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم التربوية، الزراعة.

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة ضرورة الإطلاع على هذه التخصصات قبل تحديد فرع الثانوية العامة الذي يرغب الطالب بدراسته.