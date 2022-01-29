لعبة الروليت الروسية: تداعيات عالمية محتملة للحرب في أوكرانيا

تقرير خاص – (الإيكونوميست) 29/1/2022

ترجمة: علاء الدين أبو زينة



المعاناة الإنسانية والصدمة الاقتصادية وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، كلها نتائج قد تنجم عن اندلاع حرب في أوكرانيا