لعبة Call of Duty تحطم الأرقام القياسية في أول أسبوع

دبي- قال موقع (سينسور تاور) Sensor Tower اليوم الثلاثاء: إن نسخة الأجهزة المحمولة من لعبة الفيديو الشهيرة (نداء الواجب) Call of Duty حققت أكثر من 100 مليون تنزيل في الأسبوع الأول، متفوقة على ألعاب الفيديو الشهيرة الأخرى، مثل: (فورتنايت) Fortnite، و(ببجي) PUBG.

وللمقارنة، حققت الألعاب الشهيرة الأخرى، مثل: (ببجي)، و(فورتنايت)، و(آبكس لجندز) Apex Legends التابعة لشركة (إلكترونيك آرتس) EA، خلال الأسبوع الأول لإطلاقها 26.3 مليون، و22.5 مليون، و25 مليون تنزيل؛ على التوالي.

وقال (راندي نيلسون) – رئيس رؤى المحمول في شركة (سينسور تاور): “يُعد هذا هو إلى حد بعيد أكبر إطلاق للألعاب المحمولة في التاريخ من حيث قاعدة اللاعبين التي تم بناؤها في الأسبوع الأول”.

ولقد أطلقت شركة (أكتيفيجين بليزارد) Activision Blizzard لعبة Call of Duty: Mobile في 1 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبحسب شركة (سينسور تاور)، فإن الأرقام تعكس عدد مرات التنزيل الفريدة للعبة في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر متجري (آب ستور) من آبل، و(جوجل بلاي).

وتعد لعبة Call of Duty من أشهر ألعاب إطلاق النار من منظور الرامي، وهي تسمح للاعبين بتقمص شخصيات جنود النخبة الذين يصطادون أهدافًا في أجزاء مختلفة من العالم. وقد تمتعت النسخة القياسية من اللعبة على منصات الألعاب، وأجهزة الحاسوب الشخصية بنجاح هائل على مدى السنوات الماضية، ولكن النمو السريع لألعاب الفيديو المجانية على الأجهزة المحمولة أجبر الشركات على إطلاق نسخة محمولة من ألعابهم للشاشات الصغيرة.

وبحسب شركة (سينسور تاور)، فإن الولايات المتحدة حظيت بالحصة الأكبر من تنزيلات لعبة Call of Duty: Mobile، حيث بلغت النسبة 17% خلال الأسبوع الأول من الإطلاق، ثم الهند حيث تسود فيها لعبة (ببجي). هذا؛ ولمّا تُطلق اللعبة في الصين. أما شركة (أكتيفيجين) – التي سوف تُطلق الإصدار القادم المخصص للمنصات من لعبة Call of Duty في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري – فقد سمت عام 2019 “عام التحول”.

وكانت الشركة قد قالت في شهر أيار/مايو الماضي: إنها ستخفض 800 وظيفة بغية الاستثمار بكثافة في ألعابها الرئيسية: Call of Duty، و Candy Crush، و Overwatch، و Warcarft، و Hearthstone، و Diablo. -(البوابة العربية للأخبار التقنية)