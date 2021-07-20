لعشاق السينما.. الإعلان عن موعد عودة مهرجان كان

كان (فرنسا)- تقام الدورة الخامسة والسبعون من مهرجان كان السينمائي بين 17 و28 أيار/مايو 2022، على ما أعلن القائمون على الحدث السينمائي العالمي عبر تويتر الثلاثاء بعد أيام قليلة على انتهاء دورة هذا العام.

وقد استضافت المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا أول نسخة من مهرجانها السينمائي الشهير منذ بدء جائحة كوفيد-19، والتي انتهت بمنح جائزة السعفة الذهبية للمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو البالغة 37 عاما عن فيلمها “تيتان” في ختام أسبوعين حافلين بالفعاليات.

ودوكورنو هي ثاني امرأة تفوز بهذه الجائزة السينمائية البارزة في تاريخ مهرجان كان، بعد 28 عاما على فوز المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون بالمكافأة عن فيلمها “ذي بيانو”.

وقد ترأس لجنة تحكيم مهرجان كان لهذا العام المخرج الأميركي سبايك لي. -(أ ف ب)