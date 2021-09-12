لغز منسى يحير لاعبي الفيصلي

عمان – الغد – بات لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم في حيرة من أمرهم، بسبب تواجد المحترف الأفريقي منسى، الذي يتدرب في الفريق بشكل متقطع، دون أن يكون ضمن قائمة الفريق المعتمدة للموسم الكروي الحالي.

منسى الذي يقطن في الشقة التي يعيش فيها المحترف الأوغندي عبدالله سعودي، يشارك في التمارين بشكل غير منتظم، ودون ضغط من الجهاز الفني، الأمر الذي دفع متابعين ولاعبين للتساؤل عن الأسباب التي تبقي هذا المحترف في تدريبات الفريق رغم عدم مشاركته.

البعض اطلق العنان لاجتهاداته في التفسيرات، ولكن دون الجزم بسبب معين، الأمر الذي ابقى الكثيرين في حيرة من أمره، لحين اتضاح الصورة بشكل كامل. -(أخبار النجوم)