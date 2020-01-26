لفتة إنسانية مميزة في حفل تكريم ماكدونالدز الأردن

عمان- أقام ماكدونالدز الأردن في وقت سابق من هذا الشهر حفلاً خاصاً بفريق العمل، وذلك احتفالاً بالنجاحات التي حققها خلال العام الفائت، وتكريماً لكل من كان له دور في هذا الإنجاز؛ حيث شهد العام 2019 تحسناً ملحوظاً في الأداء، وتوسعاً في الحصة السوقية لماكدونالدز الأردن.

وخلال حفل التكريم، تقدم أعضاء الإدارة العامة بالشكر والتقدير لفريق عمل ماكدونالدز، وقدموا العديد من الهدايا والجوائز، وتوجهوا إليهم بكلمات تحفيزية لخوض العام 2020 بذات الشغف وروح الفريق التي امتازوا بها طوال مسيرتهم لدى ماكدونالدز.

وفي لفتة إنسانية مميزة؛ تم تكريم 7 من موظفي ماكدونالدز الأردن من “ذوي الاحتياجات الخاصة” الذين يحظون باهتمام خاص، ويجري تخصيص العديد من الوظائف التي تناسبهم في كل عام؛ بحيث يتم إلحاق كل موظف بما يناسب قدراته الخاصة، بجانب المساندة الدائمة والحرص على تطوير المهارات للاستمرار في التقدم وتحقيق الذات التي يطمح لها شباب وشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن عائلة ماكدونالدز الممتدة.

يذكر أن ماكدونالدز الأردن وضمن فهمه العام للمسؤولية المجتمعية، يقدم العديد من الوظائف سنوياً لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر كل ما يلزم من وسائل وأدوات لتطوير مهاراتهم وتحفيزهم على أن يكونوا عناصر منتجة ضمن مجتمعاتهم وفي مضمار سوق العمل الذي يشهد منافسة كبيرة بين فئات الشباب والباحثين عن العمل.