لقاءات إعدادية لمنتخب التايكواندو مع تونس وروسيا وجورجيا اليوم

خالد المنيزل

عمان – يخوض نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، لقاءات ودية تنافسية مع عدد من لاعبي ولاعبات المنتخبات التي تقيم معسكرات تدريبية في عمان وهي: جورجيا وروسيا وتونس.

وحسب الناطق الإعلامي لاتحاد اللعبة فيصل العبداللات، فإن اللقاءات ستكون في أجواء تنافسية ومنافسات حقيقية، وتعد بطولة دولية مصغرة يشارك فيها كل اللاعبين واللاعبات من المنتخبات الأربعة، والتي تهدف إلى الوقوف على المستويات الفنية لجميع اللاعبين واللاعبات.

ويدير اللقاءات حولي 15 حكما محليا، يتوزعون على حلبتين في أحد فنادق العاصمة (عمان)، ويتم خلال المنافسات اعتماد التحكيم الإلكتروني.

وأوضح العبداللات أن الهدف من إجراء البطولة هو الوقوف على الجاهزية الفنية للاعبين واللاعبات من جهة، ومعرفة قدرة الكوادر الأردنية على إقامة التصفيات الآسيوية المقبلة في أجواء مشابهة، كون التصفيات ستقام في مكان واحد بطريقة مشابهة لتجربة نزالات اليوم، والتي ستمنح كل المتابعين فرصة كبيرة لتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات.

وأعرب المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف عن سعادته، لخوض مثل هذه النزالات التي تعود بالفائدة الكبيرة على نجوم المنتخبات الوطنية، وتمنحها أفضلية عن المنتخبات الأخرى التي ستشارك في التصفيات الآسيوية المقبلة.

وأوضح أن هذه المنافسة ستعطي الجهاز الفني صورة حقيقية لوضع اللاعبين بشكل عام، بعد أن تعافوا من وباء فيروس كورونا.

ويمثل الأردن في النزالات كلها اللاعبون واللاعبات المشاركون في المعسكر التدريبي وهم: محمود الطرايرة ولؤي حميدان (وزن 54 كغم)، زيد الحلواني (وزن 58 كغم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، فهد عمار (وزن 74 كغم)، صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، أنس الصادق (وزن فوق 80 كغم)، أنوار الزيود (وزن تحت 49 كغم)، ملك حياصات (وزن تحت 57 كغم)، نتالي الحميدي (وزن 62 كغم)، جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم).

ويمثل المنتخب التونسي خمسة لاعبين هم: محمد خليل الجندوبي (58 كغم)، جهاد المثلوثي (63 كغم)، فارس بوجيماي (68 كغم)، فراس كاتوسي (80 كغم)، شيما التومي (57 كغم)، الى جانب 8 لاعبين من روسيا ولاعبين اثنين من جورجيا، ويستمر المعسكر حتى السابع من نيسان (ابريل) المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني يستعد للمشاركة في تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 21 إلى 23 أيار (مايو) المقبل، ويشارك فيها 120 لاعبا ولاعبة، في ثمانية أوزان أولمبية معتمدة، موزعة بالتساوي على الجنسين، حيث سيتأهل للنهائيات 16 لاعبا ولاعبة في الأوزان الثمانية، وهم اللاعبات واللاعبون الحائزون على المركزين الأول والثاني في كل وزن، ويمثل الأردن فيها لاعبان ولاعبتان.

وصول الأكحل

إلى ذلك، يصل إلى عمان اليوم الخميس اللاعب المغربي عمر الأكحل، برفقة مدربه بدر اسماعيل، لإقامة معسكر تدريبي في عمان، إلى جانب لاعبي ولاعبات تونس روسيا وجورجيا، استعدادا لنهائيات الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو، علما أنه ضمن مسبقا تأهله للأولمبياد عن قارة افريقيا.