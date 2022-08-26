لقاءات حاسمة في بطولة الأردن الدولية بكرة الطاولة

بلال الغلاييني – ارتفعت وتيرة المنافسة في بطولة الأردن الدولية بكرة الطاولة والمقامة حاليا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، مع انطلاق لقاءات الذكور، والتي تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين من مختلف دول العالم، يتنافسون للفوز بالمراكز الأولى في مسابقات تحت سن 11، 13، 15، 17، 19.

ويمثل الأردن في هذه المسابقات كلا من اللاعبين حمدي قصول وحبيب نجادات وجاد بيساني وعيسى الشماع وهاشم هباهبة وبراء العوفي ويامن الجعافرة وركان القرالة وتقي الدين نجادات ومراد الحسيني وركان الزعبي وعبدالله بركات وعبدالرحمن البيايضة.

ويبدو أن المنافسة ستشتد في الأدوار النهائية نظرا لقوة اللاعبين المشاركين الذين يسعون لمواصلة تحقيق الانتصارات، وقد أفرزت اللقاءات التي جرت أمس عن فوز الصيني شو بينغ على الهولندي ريمي ويل بنتيجة 3-0. وفوز السعودي سالم السويلم على الأردني تقي الدين النجادات بنتيجة 3-0، وفوز القطري رواد الناصر على الهندي باهتان بنتيجة 3-0، وفوز الصيني لينغ شين على الهندي سودين ماني بنتيجة 3-2، وفوز الأردني ركان الزعبي على مواطنه ركان القرالة 3-0، وفوز الصيني بينغ ينغ على المصري ياسين جابر بنتيجة 3-2، وفوز المصري سمير سميح على الهندي فاستال بنتيجة 3-1.

وكانت لقاءات الإناث والتي اختتمت أول من أمس عن فوز لاعبة الصين تايبيه بالمركز الأول لفئتي تحت 19 و17 سنة، وفوز اللاعبة الهندية هاردي باتل بالمركز الأول لفئة تحت 15 سنة، وفوز اللاعبة الهندية ريانا باهوتا بالمركز الأول لفئة تحت 13 سنة، وفوز اللاعبة الهندية ارديما ونقرا بالمركز الأول لفئة تحت 11 سنة.

وتتواصل اليوم السبت لقاءات الذكور من خلال اقامة اللقاءات الحاسمة على فترتين صباحية ومسائية، فيما تقام يوم غد الأحد اللقاءات الختامية العديد من الفئات العمرية، ويعقبها مراسم تتويج اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى.