لقاءات وفعاليات ثقافية لجائزة الشيخ حمد للترجمة في بلغاريا

عمان – الغد – نظمت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، عدداً من اللقاءات والفعاليات الثقافية في جمهورية بلغاريا، وذلك في إطار جولة للفريق الإعلامي للجائزة للتعرف على واقع الترجمة بين اللغتين البلغارية والعربية، بمناسبة اختيار البلغارية ضمن اللغات الخمس لفئة الإنجاز للموسم التاسع من الجائزة.

وتضمنت الجولة التي نسقت برنامج فعالياتها المترجمة مايا تيزينوفا، زيارة دار نشر (Rhizoma) لصاحبها توماس هوبنر وشريكته إليتا هوسينوفا بمرافقة المترجمة ميرا بوبوفا.

وقال هوبنر: “إن الدار التي يعني اسمها بالعربية “الجذمور”، متخصصة بترجمة الأدب، الذي يؤمن بأنه سبب في تغيير العالم نحو الأفضل. وتحدث عن تجربته في نقل الأدب العالمي إلى البلغارية، مؤكداً أن الأدب العربي غني ويستحق الترجمة إلى اللغات الأخرى”.

وأوضح هوبنر أن نشر الترجمات من العربية إلى البلغارية، وتحديداً في حقل الأدب، ما يزال في بداية الطريق، مشيراً إلى أنهم يتعاونون مع عدد من أمهر المترجمين، ومنهم مايا تيزينوفا التي ترجمت شعر محمود درويش إلى البلغارية.

وأكد هوبنر أن الدار تعتمد معاييرا محددة لانتقاء الأعمال الأدبية لغايات الترجمة، ومن بينها الذائقة الخاصة، واتسام العمل المنوي ترجمته بالمعاصرة، وتحقيقه الإمتاع للقارئ، فضلاً عن طرحه قضايا اجتماعية وإنسانية راهنة.

وبين أن انتشار أعمال مترجمة تتسم بالرداءة في السوق البلغارية، دفعه إلى الحرص على اختيار مترجمين ذوي خبرة، مع مراعاة أن تكون الترجمة من اللغات الأصلية لا عبر اللغات الوسيطة، مشيداً بتجربة الشاعر الفلسطيني المقيم في بلغاريا خيري حمدان الذي عرف بترجماته من العربية إلى البلغارية.

وعبر هوبنر عن سعادته بنهج إدارة الجائزة باختيار لغات جديدة سنوياً، بما يتيح المجال للحضارات والثقافات الإنسانية للتفاعل مع بعضها البعض.

من جهتها، تحدثت د.حنان الفياض، المستشارة الإعلامية للجائزة، عن فكرة الجائزة وأهدافها وغاياتها وقيمتها المالية. وأكدت أهمية اختيار البلغارية ضمن لغات الجائزة لهذه الدورة في إثراء تجربة التبادل الثقافي والمعرفي بين اللغتين والثقافتين العربية والبلغارية.

وفي إطار الجولة، زار الوفد دار النشر التابعة لدار الإفتاء العام في صوفيا، والتقى المسؤول عنها جمال الخطيب الذي عرف بها وبمسيرتها ومنشوراتها.

وأوضح الخطيب أن الدار توجه اهتمامها للكتب التراثية الإسلامية التي تتم ترجمتها من العربية والتركية والإنجليزية، مشيراً إلى أن عدد الكتب التي تتولى الدار إصدارها مترجمة من العربية يشكل ثلث عدد الكتب المترجمة من العربية في بلغاريا.

ولفت إلى أن آلاف النسخ من ترجمات معاني مفردات القرآن الكريم وبعض الكتب الدينية تباع سنوياً في بلغاريا التي يبلغ عدد الجالية المسلمة فيها حوالي 700 ألف نسمة، ما يكشف تعطش القراء للكتب المترجمة من العربية، بخاصة تلك المتعلقة بالشريعة والفقه والتراث الإسلامي.

وأشار الخطيب إلى أن مدارس تعليم الدين الإسلامي بدأت بالظهور في بلغاريا منذ العام 1992، منوهاً إلى دور دار النشر التابعة لدار الإفتاء العام في تنشيط الحركة الدينية، ولا سيما أنها تحظى برعاية الدولة رسمياً. وهذا ما يفسر إسناد مهمة الترجمة إلى أساتذة ذوي خبرة عالية، بعضهم خريجو المملكة العربية السعودية، ومن أبرزهم آيهان سيلمان، ورضوان كاديوف، وتيزفيتان توفانوف الذي ترجم معاني مفردات القرآن الكريم وتفسير الطبري.

بدورها، استعرضت د.حنان الفياض فلسفة الجائزة وعرفت بشروطها ومعايير تحكيمها وقيمتها المالية والمعنوية للمترجمين والمؤسسات البحثية والأكاديمية، ودعت إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة للاطلاع على التفاصيل الخاصة بها.