لقاءان في دوري السيدات بكرة اليد اليوم

عمان-الغد- يسعى فريق نادي عمان الى مواصلة تقدمه في دوري أندية السيدات لكرة اليد، والفريق قادر على تحقيق الفوز عندما يواجه نظيره فريق وادي السير عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في افتتاح لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب، بينما يلتقي في المباراة التي تليها مباشرة بالصالة ذاتها وتبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساء فريقا الفجر وكفرسوم.

ويذكر أن فريق حرثا يتصدر الترتيب العام برصيد 4 نقاط، يليه فريق عمان برصيد نقطتين، ثم لفريقي كفرسوم ووادي السير نقطة واحدة لكل فريق، بينما يقبع فريق الفجر بالمركز الخامس والأخير برصيد خال من النقاط.