لقاء “الصحة” بـ”الممرضين”.. اتفاق على عدم المساس بالحوافز

عمان- الغد- اتفقت نقابة الممرضين ووزارة الصحة على عدم المساس بحوافز الممرضين في الوزارة، والابقاء على نسبة الزيادة على الحوافز اسوة بحوافز شهر نيسان (أبريل) الماضي.

وقال نقيب الممرضين، خالد ربابعة، انه تم خلال اللقاء الذي جمع مجلس النقابة بوزير الصحة د.سعد جابر، الاتفاق على زيادة موارد الحوافز لجميع المهن بما فيها التمريض بحيث تكون أعلى مما هي عليه الآن.

واضاف ان اللقاء الذي حضره أمين العام الوزارة وعدد من كبار موظفي الوزارة كان إيجابيا وان وزير الصحة ابدى تفهمه لمطالب التمريض والقابلات في وزارة الصحة.

واشار ربابعة ان وزير الصحة وافق على تحسين الهيكل التنظيمي في الوزارة بما يضمن تحقيق العدالة للكادر التمريضي، وانه تم الاتفاق على وضع تعليمات واضحة وعادلة لصرف علاوة العمل الإضافي وعلاوة بدل تنقلات وبدل اقتناء في القريب العاجل.

وبين ان الوزير بصرف علاوة العمل الإضافي وبدل الاقتناء والتنقلات لمجموعة من الممرضين والقابلات الذين لا يتقاضونها على أن تصرف بداية من الشهر القادم.

وأوضح أن الوزير وافق على اعتماد الأسس التي قدمتها النقابة للوزارة لاختيار الممرضين والقابلات في المسميات والمهام الاشرافية في مختلف أماكن العمل

وطالب مجلس النقابة الوزير بإيجاد حل عملي للاعتداءات على الكوادر الصحية في أماكن عملهم لما لها من أهمية وأثار سلبية على تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

فيما أكد الوزير ان الحكومة قطعت مراحل متقدمة في هذا المجال.