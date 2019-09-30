لقاء الطراونة والرزاز تناول ملفات الموازنة وأجندة التشريعات والمعلمين ونتائج بعثة صندوق النقد

محمود الطراونة

عمان– أكد مصدر مطلع أن لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، تطرق لعدة ملفات من بينها الأولويات التشريعية على أجندة الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، وتصورات حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة وأرقام المالية بشكل عام وملف المعلمين.

وأضاف المصدر أن اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الدكتور خالد البكار ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير أبو صعيليك، قد تناول أيضا نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة.

وتابع المصدر أن الطراونة أكد على أولوية فك الإضراب ما يكفل عودة الاستقرار للعام الدراسي، مع وضع تصورات لتحسين ظروف وواقع المعلمين المعيشي.