لقاء بين الحكومة ونقابة المعلمين غدا الخميس.. والإضراب مستمر – فيديو

آلاء مظهر

عمان- قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، الأربعاء، أن الحكومة ستعقد غدا الخميس عند الساعة 3 ظهرا لقاء جديدا مع نقابة المعلمين لمواصلة الحوار.

وأضاف المعاني، أن اللقاء الذي جمع الفريق الحكومي مع عدد من أعضاء مجلس نقابة المعلمين في الوزارة اليوم، كان وديا وتم خلاله طرح القضايا العالقة بين الطرفين.

وأكد أن الطرفين أتفقا على أمرين مهمين هما: أهمية تحسين الوضع المعيشي للمعلم، وتحسين وتطوير العملية التعليمية.

وقال المعاني إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حضر جانبا من اللقاء، وتحدث إلى الزملاء في مجلس النقابة وشرح لهم بعض القضايا والأمور، مؤكدا أن أجواء إيجابية سادت في اللقاء ستقود إلى حلول إيجابية للأزمة القائمة.

بدوره، قال عضو مجلس نقابة المعلمين غالب أبو قديس: “إن الاجتماع كان حواريا من الدرجة الأولى، تم خلاله الاتفاق على تحسين الوضع المعيشي للمعلم، وتحسين مستوى العملية التربوية ومستوى الطالب”.

وأضاف أبو قديس أن مصلحة الطلبة هي دائما وأبدا في صلب اهتمامات النقابة، إلا أنه أكد استمرار الإضراب لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأكد أن الحكومة أبدت إيجابية خلال اللقاء، متمنيا أن يكون هناك شيئا مطروحا على طاولة الحوار ليوم غد ويرضي المعلم.

وفي رده على سؤال حول تغليب مصلحة الطلبة، قال أبو قديس: “إن المعلم هو الوحيد القادر على تعويض الطلبة”، متوقعا أن يكون هناك انفراج للأزمة يوم غد في حال تحققت مطالب المعلمين.

وأشار أبو قديس إلى أن الانفراج المتوقع يوم غد متعلق بالدرجة الأولى بعلاوة الـ 50 بالمئة.