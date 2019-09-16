لقاء تشاوري لبحث أهم معيقات العمل الصناعي

عمان- الغد- أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أن سياسة مجلس ادارة الغرفة تعتمد سياسة التشاور المتواصل مع اعضائها من مختلف القطاعات الصناعية بهدف تحديد التحديات والقضايا ذات الأولوية التي تواجه القطاع الصناعي للعمل على حلها.

واوضح الجغبير خلال افتتاحه اللقاء التشاوري الاول الذي نظمته غرفة صناعة عمان أمس، بحضور اكثر من مئة صناعي، للحصول على اكبر قدر من المقترحات والافكار بما يسهم في انجاح المؤتمر الصناعي الأول والذي ستنظمه الغرفة في المستقبل القريب لطرح الحلول والتوصيات لقضايا الصناعيين من خلال بناء شراكة مؤسسية حقيقية مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالعمل الصناعي.

من جهته اوضح رئيس اللجنة التوجيهية المشرفة على تنظيم المؤتمر الصناعي الاول تميم القصراوي ان الغرفة تسعى من خلال هذا اللقاء الى تحسين بيئة الاعمال للقطاع الصناعي من خلال ايجاد حلول للمشكلات والمعيقات التي يواجهها.

وبين القصراوي ان لقاء اليوم يهدف الى عرض ما وصلت اليه اللجان المعنية بتنظيم المؤتمر الصناعي من قضايا وحلول مقترحة على الصناعيين ليتم مناقشتها وسماع مقترحاتهم وملاحظاتهم حولها، ليتم تعديل مصفوفة المؤتمر وفقا لهذه الملاحظات والمقترحات، بحيث يتم تكرار عقد مثل هذه اللقاءات الدورية مع صناعيين آخرين وممثلين لقطاعات صناعية غير التي حضرت لقاء اليوم.