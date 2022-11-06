لقاء تعريفي بمشروع صوت في محافظة مادبا

تم إطلاق مشروع صوت الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنفذ من قبل إنترنيوز، وميرسي كور، والمركز الدولي للقانون غير الهادف للربح، اليوم الخميس من محافظة مادبا، من خلال إقامة لقاء تعريفي تحت رعاية مساعد محافظ مادبا لشؤون التنمية السيد محمد الشبلي، والذي ضم العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية وأفراد المجتمع المحلي.

وبدورها، أعربت رئيسة المشروع، السيدة ديما جويحان، بالتعبير عن اعتزازها لبدء المشروع فعالياته وأكدت على “أن المشروع سيعمل على تعزيز المشاركة المدنية، من خلال دعم تحالفات مؤسسات المجتمع المدني والإعلام من مختلف المجالات، وتشجيع الحوار بين مختلف القطاعات حول قضايا المجتمع، وتعزيز قدرة المؤسسات والأفراد على التكيف والعمل ضمن مختلف التحديات، وزيادة فرص المواطنين للمشاركة في الحوار المدني البناء المنتظم”.

وتضمن اللقاء عرض لأهداف المشروع والأنشطة المخطط لها في العام الأول، بالإضافة إلى ذلك، تمت الإجابة على استفسارات المدعويين وتقديم صورة شاملة عن مجالات التعاون التي يطمح المشروع للوصول إليها مع مختلف الشركاء.

ومن الجدير بالذكر بأن مشروع صوت يهدف الى مشاركة مدنية مستدامة في الأردن من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني في كسب التأييد والتعاون مع كافة الأطراف المعنية للاستجابة لحاجات المجتمع وبناء الثقة، ودعم الوصول إلى المحتوى القائم على الحقائق والموثوق به من وسائل الإعلام، والحد من المعلومات المغلوطة عبر الإنترنت والاسهام في التربية المدنية والاعلامية.