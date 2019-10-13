لقاء لطلبة العلوم الإدارية واللوجستية بالجامعة الألمانية الأردنية



عمان – نظمت كلية العلوم الإدارية واللوجستية في الجامعة الألمانية الأردنية لقاء للطلبة الجدد بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة منار فياض وعميد الكلية الدكتور مالك الشرايري وأعضاء هيئة التدريس فيها وذلك بهدف تعريف الطلبة بالجامعة والكلية وأقسامها ومميزاتها وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية العاملين فيها.

ورحبت فياض بالطلبة موضحة لهم النهج الدراسي الذي تقوم عليه الجامعة في اتباع المنهج العملي والتطبيقي على غرار الجامعات الألمانية، كما بينت حيثيات السنة الألمانية التي يتعين فيها على جميع الطلبة السفر إلى ألمانيا في سنتهم الرابعة وقضاء فصلين دراسيين فيها حيث يقوم الطلبة في الفصل الأول بالانضمام إلى واحدة من الجامعات الشريكة في ألمانيا والتي يبلغ عددها 120 جامعة، وفي الفصل الدراسي الثاني ينضم إلى إحدى الشركات أو المصانع لغايات التدريب.

وأكدت فياض للطلبة على المستوى التعليمي النوعي وسمعة الجامعة ومدرسيها العالية، مشجعة إياهم على المثابرة والتفاعل والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية، إلى جانب إيلاء الاهتمام لريادة الأعمال والابتكار.

من جانبه، عرّف الدكتور مالك الطلبة على الكلية وأقسامها والعاملين فيها مبينا أنشطة الكلية التي يسعون من خلالها تقديم تعليم مميز لتحسن مهارات الطلبة للحصول على أفضل الفرص مثل برنامج الدراسات الثنائية لقسم العلوم اللوجستية الأول والوحيد في الأردن الذي يقوم على التطبيق العملي في شركات قطاع الأعمال واللوجستيات في الأردن. وأضاف أن الكلية تسعى دائما للحصول على اعترافات واعتمادات من الهيئات العالمية لتعزيز قابلية التوظيف الدولية والقدرة التنافسية لخريجيها.