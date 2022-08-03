لقاء يبحث تحديات قطاع تجارة القرطاسية والمكتبات

بحث مجلسا غرفة تجارة عمان ونقابة تجار القرطاسية والمكتبات والاجهزة المكتبية، خلال لقاء مشترك، آليات التعاون والتنسيق بينهما، كما تم استعراض اهم المعوقات التي تواجه تجار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة تحرص على حماية مصالح القطاع التجاري والوقوف على تحديات كافة القطاعات والمعيقات التي يعاني منها، وإيصال صوت القطاع التجاري ونقابات وجمعيات أصحاب العمل للجهات الحكومية المعنية للعمل على تذليلها.

وأشاد الحاج توفيق بدور نقابات أصحاب العمل في حماية منتسبيها وخدمتهم، لافتا الى افتتاح مركز أصحاب هيئات العمل الذي يوفر خدمات لوجستية وفنية وادارية لرؤساء واعضاء مجالس النقابات والجمعيات وهيئات أصحاب العمل.

بدوره، قال رئيس النقابة محمد حجير ان مجلس الادارة يتطلع الى مزيد من التعاون والشراكة مع الغرفة لخدمة منتسبي القطاع الذي يواجه ظروفا صعبة، مؤكدا اهمية العلاقة التكاملية بين الطرفين.

وعرض حجير الصعوبات التي تواجه تجار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك وبعض الجهات الرسمية.

كما تطرق الى قيام بعض المنشآت بعرض القرطاسية لديهم ومنها الحقائب المدرسية دون الحصول على ترخيص ببيع هذه البضائع ما يُشكل منافسة غير عادلة على تٌجّار القرطاسية.

داعيا تجارة عمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مهام المستوردين والتجار لينعكس ذلك على الأسواق المحلية.

وتم الاتفاق على توحيد الجهود وتشكيل لجنة مشتركة بين غرفة تجارة عمان والنقابة بعد ان تم تحديد المعوقات وبيان المطالب، تمهيدا لتنظيم لقاء مع وزير الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ومدير عام الجمارك لغايات إيجاد الحلول المناسبة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وخطاب البنا أمين الصندوق والأعضاء طارق الطباع وعلاء ديرانية والمهندس جمال بدران وكل من أمين صندوق النقابة محمود الحجير ومحمد الشالاتي أمين السر النقابة وعضو النقابة عمر الشعراوي.