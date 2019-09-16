لقاء يبحث صحة وسلامة الأغذية في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة– ناقش عاملوا في قطاع الصحة وسلامة الأغذية في الفنادق والمطاعم في لقاء نظمة مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الاردن بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في منشاءات الاغذية العاملة في منطقة العقبة .

واكد رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيت الذي افتتح فعاليات اللقاء على الدور الحيوي الذي تقوم به مختلف مشاريع السياحة التي تدعمها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والهادفة الى تعزيز القطاع السياحي في العقبة ورفع سوية مقدمي الخدمة في مختلف المنشاءات السياحية التي تتعامل مع السائح والزائر والمواطن في العقبة .

و اثنى بخيت على التعاون المثمر ما بين السلطة وكافة الشركاء من القطاع الخاص للتوعية بأهمية المحافظة على الغذاء المقدم في العقبة ومراقبته والتوعية بمخاطر عدم مطابقة ما يقدم للمواطنين للمواصفات الغذائية الدقيقة والصارمة التي تحافظ عليها السلطة بشكل مستمر ودائم من خلال الرقابة الصحية على الغذاء في كافة المنشاءات التي تتعامل مع غذاء المواطنين .

ويناقش اللقاء التي تستمر يوما واحدا ويشارك فيها ثلاثون شخصا من المتعاملين مع الغذاء بمختلف مراحله عدة مواضيع متعلقة بالامن الغذائي اهمها اجراءات صحة وسلامة الغذاء ومصادر وانواع التلوث الغذائي وتصميم المطبخ والمعدات ومكافحة الآفات واجراءات التخزين والطبخ ومراحل تسلسل عمليات شراء الغذاء من مصادره وصولا الى المستهلك النهائي .