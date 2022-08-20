لقاء يبحث قضايا قطاع تجارة الأدوات المنزلية

بحث مجلسا غرفة تجارة عمان ونقابة تجار ومنتجي الأدوات المنزلية التي تأسست حديثا، خلال لقاء مشترك، القضايا التي تهم قطاع تجارة الأدوات المنزلية، وكيفية التعاون والتنسيق بين الطرفين لمتابعتها.

وحسب بيان لتجارة عمان، اليوم السبت، قال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن إنشاء النقابات والجمعيات حق مشروع لأصحاب العمل لغايات تنظيم قطاعاتهم ومتابعة القضايا والصعوبات التي تواجههم وخدمة القطاع الذي تمثله.

وشدد على ضرورة التواصل المستمر من قبل مجلس إدارة النقابة الجديد مع القطاع الذين يمثلونه لتحديد أولويات العمل ومعرفة احتياجاتهم ومشاكلهم والعمل وفق خطط منهجية وآليات لعلاجها مع الجهات المعنية، مشيرا للخدمات التي تقدمها تجارة عمان لأعضاء الهيئة العامة وعلاقتها التكاملية مع نقابات وجمعيات أصحاب العمل.

وأشار إلى أن تجارة عمان تسخر كل إمكانياتها لخدمة نقابات أصحاب العمل والقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، وأن غالبية أعضاء النقابات، هم أعضاء الهيئة العامة للغرفة، وأن أموال الغرفة هي أموال التجار وتنفق لخدمتهم.

ولفت الحاج توفيق إلى افتتاح مركز أصحاب هيئات العمل داخل مقر الغرفة، الذي يوفر خدمات لوجستية وفنية وإدارية لرؤساء وأعضاء مجالس النقابات والجمعيات وهيئات أصحاب العمل.

بدوره، أكد رئيس النقابة فراس حبنكة، أن تأسيس النقابة جاء لأهمية قطاع الأدوات المنزلية ورعاية مصالح العاملين فيه وتنظيم أعمالهم بما يسهم بدعم عجلة النشاط التجاري وتطوير ممكنات التجارة والاستثمار في المملكة.

وأوضح أن النقابة ستكون حلقة الوصل بين قطاع تجار ومنتجي الأدوات المنزلية وبين الغرف التجارية والجهات الرسمية والتعاون معها لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه العاملين وبما يسهم بتوفير بضائع بالسوق المحلية بجودة ومواصفات عالية.

وبين حبنكة أن النقابة ستعمل على حصر أعداد العاملين بقطاع المواد المنزلية بعموم المملكة، ودعوتهم لاجتماع للتعريف بأهدافها وواجباتها، والاستماع لمقترحاتهم والقضايا التي تهم أعمالهم.

وحضر اللقاء نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وأمينا السر بهجت حمدان والصندوق خطاب البنا وعضو مجلس الإدارة علاء الدين ديرانية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة-(بترا)