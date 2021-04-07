لقاح “أبي فاك كورونا” فعّال ضد السلالتين البريطانية والإفريقية الجنوبية

عمان-الغد– يعتبر “أبي فاك كورونا” لقاحا فعالا ضد السلالتين البريطانية والإفريقية الجنوبية.

أعلن ذلك اليوم مدير مركز “فيكتور” الروسي للفيروسات، ألكسندر سيميونوف، في حديث أدلى به لإذاعة “فيستي إف إم”.

وأوضح أن لقاح “أبي فاك كورونا” فعال ضد كل السلالات المعروفة في الوقت الراهن، بما فيها السلالتان البريطانية والإفريقية الجنوبية.

وأضاف قائلا:” في حال نشوء سلالات جديدة لفيروس كورونا يمكن إدخال تعديلات في اللقاح خلال فترة قصيرة من الزمن وذلك ليكون قادرا على مكافحة كل الأنواع من السلالات.”

ومضى قائلا إن كلا اللقاحين “ٍسبوتنيك – V” و”أبي فاك كورونا” قابلان لتغييرات سريعة، بحسب ما جاء في موقع روسيا اليوم.

وحسب سيميونوف، فإن لقاح “أبي فاك كورونا” سيحمي كل من تلقاه من الفيروس التاجي خلال عام واحد على الأقل. وقال إن “عاما واحدا هو أمر مؤكد على الرغم من أن اللقاح يمكن أن يحمي من الفيروس نظريا كل من خضع للتطعيم به خلال عامين. لكننا لا يمكن أن نعطي ضمانا بذلك لأننا بدأنا في التطعيم بلقاحنا منذ زمن غير بعيد”.

وأعاد، سيميونوف، إلى الأذهان أن جسم الإنسان ينتج مناعة كافية بعد مرور 42 يوما من تلقي جرعة أولى للقاح، مشيرا إلى أنه تتشكل لدى 94% من المسنين الأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي.

وقال إن “مركز “فيكتور” صار يتلقى طلبات عديدة بتوريد لقاح “أبي فاك كورونا” إلى بلدان أخرى. لكن الأولوية لروسيا “.

يذكر أن “أبي فاك كورونا” هو لقاح ثان تم تسجيله في روسيا رسميا يوم 14 أكتوبر الماضي.