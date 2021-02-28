لقاح “جونسون أند جونسون”هل سيكون سلاحاً مهماً لإنهاء الجائحة؟

دبي- يستعد لقاح ثالث للانضمام إلى المعركة ضد “كوفيد-19″، مع توقع توفر 3.9 مليون جرعة على الفور، بحسب ما قاله مسؤول صحي، الجمعة.

ويمكن أن تزيد هذه الكمية من اللقاحات في الولايات بنسبة 25%، وسيتم تسليمها خلال يوم أو يومين في الأسبوع الأول، بحسب ما ذكرته الرئيسة التنفيذية للرابطة الوطنية لمسؤولي الصحة في المقاطعات، والمدن، لوري تريميل فريمان.

وصرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية السبت أن لقاح “جونسون أند جونسون”، يُعطى عن طريق جرعة واحدة، للاستخدام الطارئ للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، ما يعني أن اللقاح قد يكون متاحاً في وقت مبكر خلال الأسبوع الحالي.

وأوصت لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء بالتصريح الجمعة.قد يهمك أيضاً

وازدادت اللقاحات بالفعل، إذ تم الإبلاغ عن 2.2 مليون عملية تطعيم إضافية الجمعة، وذلك مقارنةً باليوم السابق له، إضافةً إلى منح حوالي 70.5 مليون جرعة إجمالاً، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولكن، مع انتشار المتغيرات، وتهديدها بزيادة معدلات الحالات الجديدة مرة أخرى، يأمل المسؤولون في استباق الانتشار عن طريق منح اللقاحات بشكل أسرع.

وقال مدير المعاهد الوطنية للصحة، الدكتور فرانسيس كولينز، لمراسل CNN، وولف بليتزر: “لقد حصلنا على لقاحين، والآن، يبدو أننا سنحصل على ثلاثة لقاحات. وهذا يعني أنه يمكننا منح جرعات أكثر، ويمكننا المحاولة وجعل هذه الجائحة الرهيبة وراءنا”.

تصورات خاطئة عن لقاح “جونسون أند جونسون” لكورونا

ولا يتطلب اللقاح تخزيناً خاصاً.

وصوت أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء، وعددهم 22 عضواً، بالإجماع للتوصية بلقاح “جونسون أند جونسون”، والذي قال أحد الأعضاء إنه كان “قراراً سهلاً”.

ولكن، يشعر بعض المسؤولين بالقلق من احتمال اعتبار الأشخاص لقاح “جونسون أند جونسون” لقاحاً “من الدرجة الثانية”، وهي فكرة خاطئة سيحتاج قادة الصحة العامة إلى معالجتها.

وقد يبدو أن لقاح “جونسون أند جونسون” أقل فعالية مقارنةً بغيره من اللقاحات.

ولكن، هذا لا يجعله خياراً أسوأ، إذ يبدو أنه يحمي من بعض المتغيرات، بحسب ما قاله عضو آخر في اللجنة التي أوصت باللقاح.

وقال مستشار اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء، الدكتور بول أوفيت، لمراسل CNN، وولف بليتزر، الجمعة: “ستبقيك جرعة واحدة خارج المستشفى، وخارج وحدة العناية المركزة، وخارج المشرحة”.

وقال العديد من خبراء الصحة العامة للكونغرس الجمعة إن الأشخاص الذين يتوفر لهم لقاح “جونسون أند جونسون”، يجب أن يحصلوا عليه.

وقال عميد كلية الصحة العامة بجامعة “براون”، الدكتور أشيش جها: “إذا كان لدي لقاح جونسون أند جونسون متوفراً اليوم، وكان لقاح مودرنا متوفراً غداً، فسأكون سعيداً لأتلقى لقاح جونسون أند جونسون اليوم. ولا أشعر أنني سأحتاج إلى الانتظار”.CNN بالعربية