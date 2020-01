لقب أول لبارتي على أرضها وروبليف يحقق انجازا شخصيا – فيديو

أديليد (أستراليا) – أحرزت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا باكورة ألقابها على أرضها بتتويجها بطلة لدورة أديلايد على حساب الاوكرانية دايانا ياستريمسكا السبت، فيما أصبح الروسي أندري روبليف أول لاعب يحقق لقبين متتاليين في مطلع الموسم منذ 2004 بفوزه في النهائي على الجنوب افريقي لويد هاريس.

وحسمت بارتي مباراتها ضد المصنفة 24 عالميا بنتيجة 6-2 و7-5، بينما فاز روبليف بنتيجة 6-3 و6-صفر.

وأصبحت بارتي أول أسترالية تفوز على أرضها منذ جارميلا هوبارت عام 2011، بعدما حلت وصيفة في دورة سيدني عامي 2018 و2019.

