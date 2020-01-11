لقب احترافي أول للروسية ألكسندروفا بدورة شينزين الصينية

شينزين (الصين) – حققت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا لقبها الأول في دورات محترفات كرة المضرب، بتغلبها على إيلينا ريباكينا من كازاخستان بنتيجة 6-2 و6-4 في المباراة النهائية لدورة شينزين الصينية السبت.

واحتاجت الروسية البالغة من العمر 25 عاما والمصنفة 34 عالميا، الى 73 دقيقة فقط لتحقيق لقبها الاحترافي الأول، وبدء موسم 2020 بشكل مثالي تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي من المقرر ان تنطلق في مدينة ملبورن في 20 كانون الثاني/يناير.

¡🏆La campeona del @ShenzhenOpenWTA Ekaterina Alexandrova tiene un mensaje para los fans!pic.twitter.com/2HHg8ja5WS — WTA Español (@WTA_Espanol) January 11, 2020

وتوجت الروسية الشابة أداء لافتا قدمته هذا الأسبوع في الدورة الصينية، وشهد فوزها في الدور نصف النهائي الجمعة على المصنفة أولى عالميا سابقا الإسبانية غاربيني موغوروتسا بمجموعتين دون رد. (أ ف ب)