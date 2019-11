لقب ثالث لجنوب افريقيا على حساب انجلترا بكأس العالم للركبي

يوكوهاما (اليابان) – أحرز المنتخب الجنوبي إفريقي السبت لقبه الثالث في كأس العالم للركبي، بفوزه في نهائي نسخة 2019 على المنتخب الإنجليزي بنتيجة مريحة 32-12، وذلك في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتفوق المنتخب الإفريقي في ختام البطولة التي انطلقت باليابان في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي، بفضل أدائه الهجومي ولاسيما من قبل لاعبه هاندري بولارد الذي سجل ست ركلات جزاء، علما بأن اللاعب ذاته كان حاسما في تفوق منتخب بلاده على ويلز في نصف النهائي أواخر الأسبوع الماضي.

Siyamthanda Kolisi of Zwide, Port Elizabeth, lifts the #WebbEllisCup as South Africa are crowned champions of the Rugby world 🇿🇦🔥#StrongerTogether #RWCFinal pic.twitter.com/w3u2QaqVwd

