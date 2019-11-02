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لقب ثالث لجنوب افريقيا على حساب انجلترا بكأس العالم للركبي

منذ 32 دقيقة

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يوكوهاما (اليابان) – أحرز المنتخب الجنوبي إفريقي السبت لقبه الثالث في كأس العالم للركبي، بفوزه في نهائي نسخة 2019 على المنتخب الإنجليزي بنتيجة مريحة 32-12، وذلك في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتفوق المنتخب الإفريقي في ختام البطولة التي انطلقت باليابان في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي، بفضل أدائه الهجومي ولاسيما من قبل لاعبه هاندري بولارد الذي سجل ست ركلات جزاء، علما بأن اللاعب ذاته كان حاسما في تفوق منتخب بلاده على ويلز في نصف النهائي أواخر الأسبوع الماضي.

وحافظ منتخب جنوب إفريقيا الملقب بـ “سبرينغبوكس” على سجله المثالي في المباريات النهائية لكأس العالم، محققا فوزه الثالث في ثالث مرة يبلغ فيها النهائي، بعد عامي 1995 و2007. كما بات أول منتخب يتوج بلقب كأس العالم بعد تلقي خسارة في الدور الأول، بسقوطه أمام نيوزيلندا 13-23 في مباراته الأولى بالنسخة الحالية من البطولة.

(أ ف ب)

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