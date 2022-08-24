لقب جديد لـ مبابي في سان جيرمان

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قد اطلق عليه اسم مستعار جديد.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية، فان اللقب الجديد لـ مبابي هو “البطريق”.
وأشارت إلى أن هذا اللقب انكشف في احتفالات مبابي بتسجيله هاتريك في المباراة الأخيرة لفريقه أمام ليل 1/7 في الدوري الفرنسي.
ونشر كيليان صورة الكرة التي سجل بها الهاتريك، تحمل توقيع زملائه في الفريق، ومنهم أشرف حكيمي الذي كتب له البطريق باللغة الإسبانية.
وختمت بأنه يبدو أن اللقب الجديد لا يزعج مبابي، خاصة بعد نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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المصدر (السبورت)