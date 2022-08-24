لقب جديد لـ مبابي في سان جيرمان

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الدولي الفرنسي كيليان ​مبابي​ نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي، قد اطلق عليه اسم مستعار جديد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية، فان اللقب الجديد لـ مبابي هو “​البطريق​”.

وأشارت إلى أن هذا اللقب انكشف في احتفالات مبابي بتسجيله هاتريك في المباراة الأخيرة لفريقه أمام ليل 1/7 في ​الدوري الفرنسي​.

ونشر كيليان صورة الكرة التي سجل بها الهاتريك، تحمل توقيع زملائه في الفريق، ومنهم أشرف ​حكيمي​ الذي كتب له البطريق باللغة الإسبانية.

وختمت بأنه يبدو أن اللقب الجديد لا يزعج مبابي، خاصة بعد نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.