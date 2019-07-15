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لقب ويمبلدون يُبقي ديوكوفيتش بعيدا في صدارة تصنيف المحترفين

منذ ساعتين

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باريس – حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارته المريحة لتصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الإثنين، غداة احتفاظ بلقبه في ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه في النهائي على المخضرم السويسري روجر فيدرر.

وانتزع الصربي لقبه 16 في بطولات “الغراند سلام” الأحد، بعد لقاء كان الأطول في تاريخ المباريات النهائية للبطولة المقامة على الملاعب العشبية لنادي عموم انجلترا، امتد 4 ساعات و57 دقيقة.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تقدم كل من الروسي كارن خاتشانوف والإيطالي فابيو فونييني مرتبة واحدة، ليصبحا في المركزين الثامن والتاسع تواليا، بينما دخل الروسي دانييل مدفيديف نادي العشرة الأوائل بتقدمه 3 مراتب الى المركز العاشر، في مقابل تراجع الجنوب إفريقي كيفن أندرسون ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الحادي عشر.

في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12415 نقطة
2- الإسباني رافاييل نادال 7945
3- السويسري روجيه فيدرر 7640
4- النمساوي دومينيك تييم 4595
5- الألماني ألكسندر زفيريف 4325
6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4045
7- الياباني كي نيشيكوري 4040
8- الروسي كارن خاتشانوف 2890
9- الإيطالي فابيو فونييني 2785
10- الروسي دانييل مدفيديف 2625

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