لقب ويمبلدون يُبقي ديوكوفيتش بعيدا في صدارة تصنيف المحترفين

باريس – حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارته المريحة لتصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الإثنين، غداة احتفاظ بلقبه في ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه في النهائي على المخضرم السويسري روجر فيدرر.

وانتزع الصربي لقبه 16 في بطولات “الغراند سلام” الأحد، بعد لقاء كان الأطول في تاريخ المباريات النهائية للبطولة المقامة على الملاعب العشبية لنادي عموم انجلترا، امتد 4 ساعات و57 دقيقة.

