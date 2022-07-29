 لقطات “رومانسية” بين نسرين طافش وزوجها تثير غضب متابعيها

شاركت الممثلة السورية نسرين طافش مع متابعيها صورا و مقاطع فيديو جمعتها بزوجها خبير الطاقة المصري شريف شرقاوي خلال قضائهما شهر العسل.

وظهرت نسرين وزوجها في لقطات رومانسية خلال تناولهما وجبة الافطار في مدينة الفيوم المصرية.

وعلقت نسرين على الفيديو الذي نشرته على حسابها على انستغرام فكتبت: ” السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، والتفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام وتناغم”.

وأضافت: “الطبيعة جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة و شفاء للروح، حبيت شارك معاكون بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة”.

وتفاعل المتابعون مع الصور و مقاطع الفيديو حيث عبر البعض عن إعجابهم بالثنائي في حين عبر البعض الآخر غاضبا من نشر هذه اللقطات مع الجمهور معتبرين أنها خاصة و حميمة و من غير اللائق نشرها.

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