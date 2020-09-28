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لقطات “محزنة” من دوري سن 15 لغير المحترفين

منذ ساعتين

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خالد خطاطبة 

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تشهد مباريات دوري سن 15 للأندية غير المحترفة، لقطات ومشاهد محزنة، تكشف عن ضعف في التنظيم، وغياب في تطبيق البروتوكول الصحي بشكل لافت، وحضور لبعض الجماهير.
وكشف متابعون للمباراة، أن المباراة لم تشهد تأمين مقاعد لرجال الدفاع المدني الذين جلسوا على الأرض، وحضور بعض الجماهير بعيدا عن إجراءات التباعد التي نص عليها البروتوكول الصحي، كما شهدت جلوس اللاعبين الاحتياط متلاصقين على مقاعد البدلاء.
ويتوقع أن يشتمل تقرير مراقب المباراة على كل هذه التجاوزات، التي ربما تساهم في الغاء البطولة لو حصل هناك اصابات بين اللاعبين والمدربين.

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