لقطات من رحلة فيتال وقصة المواطن المصري والتعويض.. الوحدات يرفض مشاركة سوني

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لقطات من رحلة فيتال وقصة المواطن المصري

حفلت رحلة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، من الكويت إلى عمان يوم الخميس الماضي، بالعديد من المواقف الطريفة.

ويتواجد فيتال حاليا في عمان، للحصول على مستحقاته المالية قبل العودة إلى بلاده.

أولى المواقف الطريفة كانت في مطار الكويت، عندما خضع فيتال للتفتيش أربع مرات في موقف، أثار استغراب المدرب البلجيكي.

الموقف الملفت الثاني الذي أضحك فيتال في المطار، كان لوافد مصري، يحمل أكثر من هاتف خلوي، حيث خشي المواطن المصري أن يتم منعه من اصطحاب أكثر من هاتف خلوي، ما دفعه للتوجه إلى فيتال، للطلب منه، حمل أحد الهواتف عند دخول الطائرة، على أن يمنحه إياه عند الوصول إلى عمان.

فيتال بدا مذهولا من طلب المواطن المصري، حيث قابل طلبه بالابتسامة، قبل أن يعلن رفضه للموضوع.

المشهد الثالث، كان امتعاض جميع ركاب الطائرة الأردنيين، بسبب خروج المنتخب من تصفيات كأس العالم، حيث كانوا ينظرون بغضب إلى فيتال، محملينه مسؤولية الخروج.

المشهد الرابع في الرحلة، كان درجة الحجز لفيتال ومساعده ستيفان على متن الطائرة، حيث جلس فيتال في الدرجة الخاصة المخصصة للشخصيات، فيما كان حجز ستيفان في الدرجة العادية مع بقية الركاب.

تعويض مالي لفيتال

تفيد المعلومات الواردة من اتحاد الكرة، أن الاتحاد سيقوم بصرف مبلغ مالي كتعويض لفيتال بوركلمانز، بعد قرار ابعاده عن المنتخب بالاتفاق بين الطرفين.

ووفق المعلومات فإن البعض في الاتحاد، أبدى استغرابه من تصريح رئيس وفد المنتخب الوطني إلى الكويت منصور عبيدالله، بالاشارة إلى وجود شرط جزائي يتيح للاتحاد فسخ عقد فيتال، في حال عدم التأهل للدور الحاسم المؤهل للمونديال.

واعتبر البعض أن الإدارة السابقة لأمانة سر الاتحاد، هي من أبرمت العقد لمدة 4 سنوات مع فيتال، من دون استشارة المجلس، ما وضع الاتحاد حاليا في موقف محرج، خاصة فيما يتعلق بعقد فيتال، حيث لا يوجد نص يتيح للاتحاد إقالة المدرب في حال لم يتأهل.

هذه الظروف دفعت الاتحاد لمحاولة البحث عن حل ودي مع المدرب البلجيكي، من خلال منحه تعويضا ماليا مقابل رحيله، وعدم مطالبته بكامل حقوقه في العقد.

الوحدات يستدعي اللبناني أسعد

استدعى نادي الوحدات، المحترف اللبناني في صفوف فريق كرة القدم سوني أسعد، للالتحاق بالتدريبات اعتبارا من اليوم، وعدم السماح له بمشاركة منتخب بلاده مباراته أمام منتخب جيبوتي، التي تقام يوم 23 الحالي في قطر، في إطار منافسات الدور التمهيدي بكأس العرب.

واعتبر الوحدات في اتصاله مع محترفه اللبناني، أن مشاركته في مباراة جيبوتي، ستتسبب في تأخر التحاقه بالنادي، الذي تنتظره يوم 27 الحالي، مباراة مهمة بدوري المحترفين أمام فريق شباب الأردن.

ووفق المعلومات فإن سوني اسعد وافق على استدعاء فريقه، بانتظار أن يكون وصل إلى عمان يوم أمس.

إلى ذلك، عاد المحترف اللبناني الثاني في الوحدات أحمد زريق، للمشاركة التدريجية في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة التي سبق وأن تعرض لها خلال منافسات الدوري.

أما فيما يتعلق بالمحترف السنغالي عبدالعزيز انداي، فإن الشكوك تحول حول مدى قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة بالدوري أمام شباب الأردن، بسبب معاناته من اصابة سابقة.

نجوم الجزيرة يلوحون بفسخ عقودهم

لوح عدد كبير من نجوم فريق الجزيرة لكرة القدم، بطلب جماعي لفسخ عقودهم مع النادي، احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ أشهر طويلة.

وأكد اللاعبون أن التعليمات تتيح لهم فسخ العقود، من خلال تقديم شكوى، والانتظار لمدة أسبوعين تقريبا، قبل الحصول على قرار بالرحيل عن النادي.

لاعبو الجزيرة الذين يحتجبون عن التدريبات منذ يوم الخميس الماضي، أكدوا أن اليومين المقبلين، ربما يشهدان خطوات فعلية لتقديم شكاوى لطلب فسخ العقود، احتجاجا على أوضاع النادي المزرية، والذي يعيش حالة فراغ إداري منذ فترة.

تيتا يرفض التسوية ويصر على 56 ألف دولار

رفض المدير الفني السابق لفريق الحسين إربد لكرة القدم الروماني تيتا، أي تسوية مع النادي، دون الحصول على كامل مستحقاته المالية البالغة 56 ألف دولار.

وقال المحامي عماد حناينه الذي يتولى الدفاع عن تيتا، في تصريح لـ”الغد”، أن المدرب الروماني، تلقى رسائل من حارس مرمى فريق الحسين إربد تامر صالح، لعرض التسوية، بناء على طلب من الإدارة، مؤكدا أن أي تسوية بدون كامل الحقوق يعتبر أمرا مرفوضا.

وأضاف جناينة: تيتا طلب مني التصرف في الموضوع، لحفظ حقوقه المالية، وبالتالي لن يكون هناك تراجع عن شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلا بعد تسلم 56 ألف دولار.

مرعي يعود للمباريات بعد احتجاب 8 أشهر

ظهر لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم براء مرعي، في المباريات الودية أول من أمس، بعد احتجاب استمر لحوالي 8 أشهر، بسبب إصابة في الركبة في الموسم الماضي.

وكان الظهور الأول لمرعي في المباريات، عندما شارك لحوالي 20 دقيقة في مباراة الفيصلي أمام البقعة التي جرت أول من أمس على ملعب جاوا، وانتهت بفوز الفيصلي 3-0.

وينتظر أن تتواصل مشاركة براء تدريجيا في المباريات المقبلة، تمهيدا للوصول إلى الجاهزية الفنية، استعدادا للمشاركة في مباريات الدوري.

وكان براء تعرض لإصابة في مباراة الفيصلي أمام معان في الموسم الماضي، ما تسبب في خضوعه لعملية جراحية، ومن ثم الخضوع لفترة تأهيل في مركز سبيتار الطبي في قطر.

“الرماثنة” ينتظرون عودة ثلاثي المنتخب

أبدى لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، استياءهم من قرار اللجنة المؤقتة في النادي، بتأخير صرف رواتبهم، حتى عودة لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الوطني وهم: محمد أبو زريق وحمزة الدردور ومهند خيرالله.

وحاول لاعبو الرمثا في اليومين الماضيين، اقناع اللجنة المؤقتة، بصرف رواتبهم، أو رواتب اللاعبين الشباب على اقل تقدير، دون أن ينجحوا في ذلك، ما أثار امتعاضهم وغضبهم.

وأبلغت اللجنة المؤقتة اللاعبين، أن الرواتب جاهزة للصرف، ولكنها تفضل أن يتم التسليم بحضور ثلاثي المنتخب الوطني، وهو أمر قابله اللاعبون بالرفض، خاصة وأن جميع لاعبي أندية المحترفين، تسلموا في الأيام القليلة الماضية جزءا من مستحقاتهم، بعد وصول دفعة اتحاد الكرة التي بلغت 40 ألف دينار لكل ناد.

أسئلة في الشارع بعد رحيل فيتال

شهد الشارع المحلي، عدة اسئلة جاءت بعد إعلان استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان.

أبرز هذه الاسئلة كانت، حول الجهازه الفني المعاون الذي لم يتم التطرق إليه في خبر استقالة فيتال ومساعده، حيث تساءل الجمهور عن المدرب البلجيكي نيلس “مدرب المهاجمين”، وعن مدرب الحراس اليكس، ومدرب اللياقة البدنية التونسي كريم مالوش.

الشارع المحلي دعا إلى تغيير كامل في منظومة المنتخب الوطني، إذا ما اراد الاتحاد مرحلة جديدة مبنيه على المكاشفة، وإذا ما اراد الاتحاد تجنب احياء فتن داخلية في المنتخب إذا ما استمر اعضاء في المنتخب.

الملفت في حديث الشارع الرياضي، الدعوة ايضا إلى ابعاد المدير الفني للاتحاد اليكس، لما له من دور في تراجع مستوى الكرة الأردنية، إلى جانب ابعاد مدير دائرة الحكام الدنماركي لارسن، والعمل على الاستعانة بالكوادر الأردنية أو العربية، وبكلفة مالية أقل، وكفاءة أعلى.

تسريع وتيرة العمل للبت بشكاوى اللاعبين

علمت “الغد” أن لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، قررت تسريع وتيرة العمل، من خلال عقد العديد من الجلسات بشكل شبه أسبوعي، للبت في الشكاوى الكثيرة المكدسة أمامهم، والمقدمة من قبل اللاعبين والمدربين.

ووفق المعلومات فإن لجنة أوضاع اللاعبين، التي تعرضت لانتقادات كثيرة في الفترة الماضية، نتيجة تأخر البت في الشكاوى لفترات طويلة، قررت تسريع وتيرة الجلسات، حيث عقدت أخيرا جلسة، شهدت الحكم للكثير من اللاعبين والمدربين، بانتظار المزيد من الجلسات في الأيام المقبلة، في محاولة للحكم بجميع الشكاوى.

عودة لاعبي الجليل للتدريبات بعد احتجاب

عاد لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، لاستئناف التدريبات، بعد احتجاب يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على تأخر رواتبهم الشهرية.

ورفض اللاعبون المشاركة في تدريب الاربعاء، قبل أن تتدخل الإدارة في اليوم التالي، وتقوم بصرف راتب شهر للاعبين.

وكان لاعبو الفريق، خضعوا يوم أمس لتدريبين صباحي ومسائي، بقيادة المدير الفني

العراقي جبار حميد.

كواليس النجوم

• عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم منصور عبيدالله، الذي ترأس وفد المنتخب الوطني للكويت، عاد وترأس وفد المنتخب الوطني إلى قطر، استعدادا للقاء منتخب جنوب السودان… عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد سمارة، سبق وأن تم تعيينه رئيسا لوفد المنتخب إلى قطر، قبل أن تتغير الأمور ويواصل عبيدالله رئاسة الوفد.

• 6 حكام ساحة من أصل 42، فشلوا في اجتياز الاختبارات التي جرت أول من أمس، على مضمار ستاد عمان، لحكام الفئات والدرجات الأخرى.

• لاعبا فريق الفيصلي لكرة القدم يوسف أبو جلبوش والسنغالي سال، تعرضا لإصابة خلال مباراة فريقهما الودية أول من أمس أمام فريق البقعة.

• المعلومات الواردة من معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم، تفيد بمدى تعلق اللاعبين بمواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة كل ما يكتب عنهم وعن المنتخب… اللاعبون يقضون وقتا طويلا في متابعة ردود فعل الشارع الغاضب على خروج المنتخب.

• الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر اعتماد استخدام تقنية الفيديو، في الدور القادم من تصفيات كاس العالم.

• مسؤول في أحد أندية المحترفات، طالب بالعدالة والمساواة في منح أندية المحترفات حجوزات على ملعب البولو… المسؤول تحدث عن غياب العدالة في تقسيم التدريبات بين الفرق.

• لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، كشفوا عن استمتاعهم برحلة الشواء “هش ونش”، التي نظمها النادي للفريق، في أحدى المزارع القريبة.. اللاعبون انشغلوا بالشواء والسباحة والغناء في أجواء ممتعة… الرحلة حضرها اعضاء في مجلس الإدارة… فريق الرمثا لكرة القدم يلتقي اليوم، فريق الجليل في مباراة ودية، تأتي في اطار التحضير لاستئناف منافسات دوري المحترفين.

• الرئيس الفخري لنادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، حرص على لقاء لاعبي الفريق خلال تدريب الخميس الماضي، في لقاء يهدف لتطمين اللاعبين، والتأكيد على مواصلة دعمهم بحثا عن نتائج لافتة في المرحلة المقبلة.

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، طلب من نجم الفريق، عدم حضور المباراة الودية الأخيرة أو المشاركة في التدريبات، بسبب إصابة أحد أشقائه بفيروس كورونا..النادي اعتبر اللاعب مخالطا، وبالتالي الحاجة لإعادة فحصه أكثر من مرة، قبل العودة للتدريبات.

• أحد اللاعبين يحاول جاهدا تأمين عقد احترافي في أحد أندية البحرين.. اللاعب سبق وأن لعب في أندية الشمال، قبل أن ينتقل لفريق منافس، ومن ثم يغادره بناء على تنسيب المدرب، وبالتالي التفكير بفرصة لعب في البحرين.