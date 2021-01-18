لكبح الإفراط بالتفكير.. حقائق ينبغي معرفتها!

علاء علي عبد

عمان- ما من شك أن جائحة كورونا المستمرة منذ بداية العام الماضي، دفعت الكثير من الناس للإفراط بالتفكير فيما سيحدث بالمستقبل، وبدأت الاحتمالات تتناثر هنا وهناك نظرا لكون معظم من يعيشون على هذا الكوكب، إن لم يكن جميعهم، لم يسبق لهم أن عايشوا مثل هذه الظروف الوبائية التي أجبرتهم على تغيير الكثير من نظام حياتهم اليومي.

وفي ظل هذه الظروف، بات الكثير من الناس يعيشون وفي أذهانهم سلسلة لا تكاد تنتهي من الأفكار المتلاحقة، وكل فكرة من تلك الأفكار تحمل بين ثناياها كما هائلا من الأسئلة التي لا نملك إجابة مؤكدة لها.

فليس مستغربا، على سبيل المثال، أن يفكر المرء تبعات في الوضع الاقتصادي ومدى تأثره بهذه الجائحة وما إذا كان سيستطيع الاحتفاظ بعمله أم سينضم لطابور العاطلين عن العمل والباحثين عن وظيفة تمكنهم من تأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

وكما هو واضح، فإن الإفراط بالتفكير يحتاج إلى طريقة لإبطائه بقدر ما حتى لا نعيش في قلق وتوتر دائمين. لكن، حتى نتمكن من النجاح بإبطاء هذا التفكير، ينبغي علينا إدراك عدد من الحقائق المتعلقة به، وهي على النحو الآتي: