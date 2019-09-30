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“لكزس” تطرح “الكروس أوفر” المدمجة والجديدة كليا

منذ ساعتين
"لكزس" تطرح "الكروس أوفر" المدمجة والجديدة كليا -من المصدر

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عمان- في خطوة هي الأولى من نوعها في الأردن، طرحت “المركزية لكزس” طرازين من سيارة “UX” 2019، كجزء من حملة ترويجية أطلقتها مؤخرا (تطبق الشروط والأحكام). وتتوفر السيارة بطراز “UX 250h”، بسعر حصري 38.000 دينار أردني، في حين يتوفر طراز “UX 250h F SPORT” بسعر 42.000 دينار أردني. وتقدم الشركة للراغبين في اقتناء السيارة مجموعة من المزايا، بما فيها كفالة تمتد لأربعة أعوام، أو 100,000 كم، أيهما أسبق، وكفالة للبطارية الهجينة لسبعة أعوام أو 150,000 كم، أيهما أسبق.
تتميز سيارة الكروس أوفر المدمجة الأولى من “لكزس” بخصائص مراعية للبيئة وهيكل خارجي عصري بينما يضمن التصميم الداخلي للسيارة أعلى درجات الراحة للسائق، وذلك بما يعكس كفاءة التصميم التي لطالما اشتهرت بها “لكزس”. وتضم كلا من سيارة “UX 250h” وسيارة “UX 250h F SPORT” محركاً هجيناً سعة 2.0 لتر بقوة 181 حصاناً لتعزيز سهولة القيادة وضمان أعلى درجات المرونة والكفاءة في الأداء. وتتمتع السيارة ذات الخمسة مقاعد كذلك بمجموعة من الخصائص التقنية المتطورة ومزايا السلامة والأمان التي تنسجم مع متطلبات الحياة العصرية، وتتخطى التوقعات كافة لتوفر تجربة قيادة استثنائية كل مرة.

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