“لكزس” تطلق كتاب الطبخ الرقمي “آفاق الطهي”

عمان- احتفالاً بالنكهات المتنوعة للمطبخ العالمي، أطلقت شركة لكزس إنترناشيونال أول كتاب طبخ رقمي خاص بها بعنوان “آفاق الطهي Culinary Perspectives” – ضمن حملتها “لكزس تبتكر Lexus Creates” على مواقع التواصل الاجتماعي – داعية القرّاء للشروع في رحلة طهي فريدة من نوعها. يقدم الكتاب في أول جزئين منه فهماً أعمق حول شركاء لكزس في الطهي الذين ساهموا بتقديم قائمة مميزة من الوصفات التي تتمتع بنكهات فريدة من الشرق ومنطقة أسترالاسيا (أستراليا ونيوزيلاندا والجزر والدول المجاورة)، خاصةً وأن كل وصفة قد استمتع بها الجمهور خلال فعاليات لكزس السابقة حول العالم.

ولإعداد كتاب الطبخ، وظَّفت شركة لكزس إنترناشيونال خبرة جوشوا ديفيد ستاين، وهو كاتب تم ترشيحه لجائزة “جيمس بيرد”، وناقد طعام سابق في الصحيفتين الأسبوعيتين “ذا فيليج فويس The Village Voice” و”ذا نيويورك أوبزيرفر The New York Observer”، وظهرت أعماله ضمن قائمة “أفضل كتب المأكولات الأمريكية”. وتم ترتيب الجزء الأول من الكتاب، والذي يحتوي على ثماني وصفات لذيذة، كقائمة طعام لوجبة تضم أطباقاً متعددة وتشمل مجموعة من مستويات عمليات الطهي التي يمكن للقارئ أن يتقن تحضيرها في منزله.

وتعليقاً على ذلك، قال برايان بولين، المدير العام لشركة لكزس إنترناشيونال: “إن كتاب “آفاق الطهي” سيُمكِّن شركة لكزس من التواصل مع جمهورها حول موضوع ذي علاقة شخصية عميقة مع كل واحد منهم، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على بعض أمهر الطهاة الموهوبين على مستوى العالم. نأمل من أن يستفيد جمهورنا من هذه الفرصة لاستكشاف مواهبهم في عالم الطبخ”. من جهته، علَّق كيه فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قائلاً: “يسعدنا إطلاق كتاب “آفاق الطهي” الذي يضم مجموعة فريدة من الوصفات التي تعكس الحرفية الاستثنائية والاهتمام بالتفاصيل. يجسد هذا الكتاب مفهوم “حسن الضيافة”، المعروف باللغة اليابانية بعبارة “أوموتيناشي Omotenashi”، والمتأصّل بعمق في علامة لكزس الفاخرة، إذ نحرص دوماً على توقع احتياجات العملاء والضيوف الكرام وتوفير حسن الضيافة لهم على أكمل وجه”.