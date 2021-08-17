لكزس تفتح باب المشاركة في “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2022

عمّان، آب 2021: أعلنت شركة لكزس مؤخراً عن فتح باب المشاركة في “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2022، وهي مسابقةٍ دوليةٍ للتصميم تم إطلاقها عام 2013. وعلى مر السنين، أسهم العديد من القادة المتميزين في عالم التصميم في تحقيق مهمة الجائزة المتمثلة برعاية ودعم الجيل القادم من المبدعين والمصممين حول العالم. وفي عامها العاشر، تواصل “جائزة لكزس للتصميم” دورها كمصدر إلهام للابتكار في التصميم من شأنه تمهيد الطريق لمستقبل أفضل. وسيكون آخر موعد لتلقي المشاركات في مسابقة “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2022 10 تشرين الأول 2021.

ويُتوقع من المشاركين في المسابقة التعبير عن أفكارهم الإبداعية استناداً إلى المبادئ الجوهرية الثلاثة لعلامة لكزس الفاخرة، وهي “التوقع” و”الابتكار” و”التأثير”، في حين يشترط في التصاميم أن تسهم في الاستجابة للتحديات العالمية التي تواجه المجتمعات، وتبتكر طرقاً جذابة وإبداعية للإسهام في استدامة مستقبل العالم وسعادة الجميع بأسلوبٍ سلسٍ ومهني. وتبحث شركة لكزس عن تصميمات جذابة تتقاطع مع حلولٍ وأفكارٍ مدروسةٍ يمكنها أن تنتقل بالناس والمجتمعات إلى غدٍ أكثر إشراقاً أينما كانوا وكيفما تنوعت بيئاتهم.

ولعل أهم ما يميز “جائزة لكزس للتصميم” عن نظيراتها هو دعوتها لأربعةٍ من أبرز المبدعين في العالم ليتولوا إرشاد المتسابقين النهائيين الستة، ما يجعلها تجربة تثقيفية وتوجيهية ثمينة واستثنائية. ويحصل المتسابقون النهائيون على إرشاداتٍ مخصصةٍ لهم مستندةً إلى الحوارات الفردية مع المرشدين ذوي الخلفيات والتخصصات المتنوعة، وذلك بهدف بناء وتطوير نماذج أولية تجسد إمكاناتهم وأفكارهم.

وكانت “جائزة لكزس للتصميم” قد عرضت خلال الإصدارات التسعة الماضية 90 عملاً إبداعياً، واحتفت بمواهب 139 فرداً وفريقاً يساعدون في رسم غدٍ أفضل من خلال قوة التصميم.

وبهذه المناسبة، قال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى:”نحن سعداء بإطلاق جائزة لكزس للتصميم 2022، ونوجه دعوتنا السنوية للمواهب الواعدة من المصممين والمبدعين لمشاركة أفكارهم مع العالم. توفر هذه الجائزة فرصةً فريدةً للجيل القادم من المصممين والمبدعين الواعدين ليجسدوا رؤاهم بمساعدة نخبةٍ من أبرز الأسماء في عالم التصميم والإبداع ويسهموا في صنع غدٍ أفضل”.

وأضاف: “لطالما ارتكز نهج شركة لكزس الفاخرة في التصميم على تجاوز الأساليب التقليدية لخلق تجارب مذهلة. ولذلك، ستأخذ لجنة التحكيم الموقرة على عاتقها البحث عن أفكارٍ مبنيةٍ على الاستدامة وبشكل يحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع. ومن هذا المنطلق، أود أن أشكر جميع المشاركين في جائزة لكزس للتصميم على دعمهم المستمر، والذي يضمن نجاح الجائزة عاماً بعد عامٍ، ويساعد في الكشف عن حلولٍ مبتكرة لدى ألمع العقول الشابة في مختلف أنحاء العالم”.

ومن المقرر أن تقوم لجنة تحكيم الجائزة بمراجعة المشاركات، ثم اختيار ستة متسابقين نهائيين يتم الإعلان عن أسمائهم في أوائل العام 2022، لتقوم لكزس بعد ذلك بتقديم التمويل لتطوير النماذج الأولية الخاصة بكل متسابقٍ نهائيٍ بميزانية تقدّر بأكثر من 25 ألف دولار أمريكي لكل متسابق نهائي. وفي ربيع العام 2022، سيقدم المتسابقون النهائيون الستة مقترحاتهم النهائية إلى اللجنة لتقوم بعد ذلك باختيار فائزٍ واحدٍ بالجائزة الكبرى. وستعلن لكزس أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة لكزس للتصميم 2022 والمرشدين المشاركين فيها في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة lexusdesignaward.com.