“لكزس” شريكا رسميا وعارضا في “ميامي للتصميم”

عمان- في خطوة تسلط الضوء على شغفها بالتصميم، انضمت شركة “لكزس”، للعام الثاني، كشريك رسمي لمعرض ميامي للتصميم 2019؛ الحدث العالمي الأبرز الذي يجمع هواة جمع المقتنيات المميزة، والمصممين، والقيّمين، والنقاد من جميع أنحاء العالم.

ودعمت شركة “لكزس”؛ العلامة الفاخرة التي طورت أول سيارة “هايبرد” كهربائية فاخرة في العالم العام 2005، موضوع المعرض الذي يدور حول الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تقديم سيارات الـ”هايبرد” الكهربائية كوسيلة التنقل المعتمدة لكبار الشخصيات خلال الحدث.

وعرضت الشركة، خلال هذا الحدث المرموق، سيارة “لكزس LC” المكشوفة التجريبية الجديدة، وذلك في الجناح الخاص الذي تم تكليف شركة “لكزس” لأول مرة بتطويره من قبل معرض ميامي للتصميم، والذي يحاكي هطول المطر في الطبيعة تحت أشعة الشمس بعنوان “SUNSHOWER”. واستمراراً للنجاح الذي حققته “لكزس” مع محفظتها الفاخرة من السيارات خلال المعرض، نظمت الشركة النسخة الرابعة من سلسلة “نقاشات لكزس الفنية: الفن والابتكار” بالتعاون مع مجلة “Whitewall”.

وجسدت شركة “لكزس” الفاخرة موضوع المعرض الرئيسي الذي يدور حول الاستدامة البيئية ويتمحور حول “عنصر: الماء”، وذلك من خلال تكليف المصممة ناو تامورا بابتكار جناح شامل متعدد الوسائط يعبر عن مفهوم هطول المطر تحت أشعة الشمس وفي الهواء الطلق “SUNSHOWER”، والذي قام بتنسيقه أريك تشن، مدير القيّمين في معرض ميامي للتصميم، وماريا كريستينا ديديرو، القيّمة والمؤلفة التي تتخذ من ميلانو مقراً لها. وشهد هذا المعرض الفريد تقديم سيارة “لكزس LC” المكشوفة التجريبية، الأمر الذي يعيد تأكيد التزام لكزس بالمفاهيم اليابانية الثلاثة؛ حسن الضيافة Omotenashi؛ والحرفية Takumi؛ وفلسفة الشرفة الداخلية المفتوحة على الخارج Engawa.

وأتيحت أمام ضيوف المعرض فرصة اختبار مفهوم “SUNSHOWER”، والاسترخاء في مساحاته الرحبة، واستخدام محطات الشحن الخاصة، فضلاً عن تذوق عينات Ooho، وهي عبارة عن كبسولات المياه المبتكرة المصنوعة من مستخلصات الأعشاب البحرية الصالحة للأكل.