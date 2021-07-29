“لكل لعبة حكاية”.. مبادرة تعليمية لأطفال التوحد وصعوبات التعلم

معتصم الرقاد

عمان- جاءت مبادرة “لكل لعبة حكاية” التي أطلقها الثلاثيني محمود يونس لتعزز قدرات فئة ذوي الإعاقة (من توحد، صعوبات تعلم وإعاقات عقلية)، إضافة الى استفادة الأطفال كافة من عمر 5 الى 13 سنة.

وقال الشاب يونس “تأتي أهمية المبادرة لتكون وسيلة لتعليم جدول الضرب عن طريق اللعب، ومن أهدافها تعزيز التواصل البصري لذوي الإعاقة وتقوية الأوتار الدقيقة، وأيضا تسلية الأطفال”.

وتهدف المبادرة الى معالجة مشاكل لدى أطفال ذوي إعاقة وأطفال آخرين، عن طريق اللعب والتسلية والمعالجة بطريقة غير مباشرة للطفل، وتساعد أيضا اختصاصيي التربية الخاصة والمعلمين الذين يعملون بالتدريس الأكاديمي على تقوية ذاكرة الطفل وتعليمه جدول الضرب بطريقة مريحة ومسلية، بحسب يونس.

وأضاف يونس “تم تعليم أحد طلابي من ذوي الإعاقة جدول الضرب عن طريق المبادرة التي ابتكرها خلال فترة زمنية قصيرة، وتم مكافأتي من المركز الذي أعمل به، والمخصص لذوي الإعاقة، ومن هنا تم تطوير المبادرة”، مشيرا إلى أن من أهم أهداف المبادرة أن تصل لأطفال التوحد وذوي الإعاقة وأطفال النورمل، وتتم مساعدتهم على تعلم جدول الضرب.

ويحاول الشاب يونس أن تصل فكرة المبادرة ويتم الاستفادة منها وتطبيقها في كل بيت به طفل، وتحديدا من ذوي الإعاقة، وهي مناسبة للأطفال من عمر 5 لغاية 13 سنة.

وفكرة المبادرة عبارة عن تحويل جدول الضرب الى جدول جمع أو طرح، ومن وسيلة ومنتج الى “ابلكيشن”، وتطويره الى تحديات بين الأطفال، وهناك الكثير من التطويرات التي يسعى يونس لتحقيقها.

وقالت والدة الطفل أحمد “المستفيد من المبادرة”، “إن “لكل لعبة حكاية” تحمل أهدافا سامية وواضحة وصريحة ولا تزيد على بث الوعي الإنساني الأخلاقي بشكل راقٍ لأطفالنا؛ لتحسين مستوى التعليم لديهم، وخاصة في مادة الرياضيات وتحديدا فهم جدول الضرب”.