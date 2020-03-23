لكي لا تؤثر “العزلة” على صحتك النفسية.. اتبع هذه الطرق!

ليما علي عبد

عمان– نعمل جميعا في الوقت الحالي على عزل أنفسنا كجزء من حركة التباعد الاجتماعي العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وهذا قد يؤثر على الصحة النفسية للعديدين.

فالتواصل مع الآخرين عن قرب يعد حاجة إنسانية مهمة، مما يجعلنا نصاب باضطرابات نفسية وعضوية عند الحرمان منها، وهذا بحسب موقع “www.health.com” الذي أوضح أن الانعزال يختلف بشكل كبير عن الوحدة، وهذا ما علينا التركيز على توضيحه في هذه الحقبة.

والانعزال هو الابتعاد جسديا عن الآخرين، أما الوحدة، فهي حالة من الشعور بالانفصال أو الابتعاد النفسي عن الآخرين. وعلى الرغم من وجود رابط بين التعريفين، إلا أنه يجب التركيز على اختلافهما الجوهري. كما يجب التركيز أيضا على أن الوحدة تزيد من احتمالية الإصابة بالقلق والاكتئاب.



وفي ما يتعلق بمصابي اضطرابات القلق، فعلينا الوضع باعتبارنا أن الشعور بالقلق بحد ذاته يزيد الرغبة في التواجد مع الآخرين، وذلك ينطبق أيضا على الأشخاص الانطوائيين عند شعورهم به. أما الذين يعانون من الاكتئاب، فالمشكلة الكبرى التي تواجههم في هذه الأوقات هي أنهم يغرقون بالأفكار السلبية، وذلك تصعب السيطرة عليه عندما لا يكون بإمكان الآخرين المقربين لهم القيام بزيارتهم والاطمئنان عليهم وسماع ما يفكرون به.



لذلك، فيجب التذكير بأن التباعد الاجتماعي يهدف في هذه الفترة إلى الابتعاد الجسدي عن الآخرين، وليس للشعور بالوحدة. وآتيا بعض النصائح للمساعدة على تجنب الشعور بالوحدة: